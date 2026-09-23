Design, identità e innovazione: HotellerieSuisse riconferma il concept del LuganoDante

Lo stesso approccio ha guidato infatti la realizzazione delle nuove sale Vita Nova e Inferno, inaugurate lo scorso anno e nate per affiancare la più grande Creative Box. Nuovi spazi che ampliano l’offerta dell’hotel per meeting ed eventi e che, a pochi mesi dall’inaugurazione, hanno contribuito alla conquista dello Swiss Location Award 2025 nella categoria Meeting Rooms, con una valutazione di 8,9 punti su 10.