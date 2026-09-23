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Design, identità e innovazione: HotellerieSuisse riconferma il concept del LuganoDante

Qualcosa di più di un certificato: è il riconoscimento di una crescita e un rinnovamento
Design, identità e innovazione: HotellerieSuisse riconferma il concept del LuganoDante
LUGANODANTE
Design, identità e innovazione: HotellerieSuisse riconferma il concept del LuganoDante
Qualcosa di più di un certificato: è il riconoscimento di una crescita e un rinnovamento

LUGANO - HotellerieSuisse riconferma allo storico albergo di Piazza Cioccaro la specializzazione “Design”. Un riconoscimento che premia un percorso fatto di investimenti, innovazione e di una forte reputazione.

Oggetto di un rinnovamento totale nel 2020, il LUGANODANTE Boutique & Lifestyle Hotel si conferma tra le strutture svizzere riconosciute da HotellerieSuisse per la qualità e la coerenza del proprio concept di design. Una specializzazione che, in tutta la Svizzera, accomuna appena 98 alberghi su oltre 2.000 strutture.

Una trasformazione importante per uno degli alberghi storici di Lugano, accompagnata negli anni da continui e sostanziosi investimenti con l’obiettivo di far evolvere la struttura mantenendone forte l’identità. Un percorso che ha trovato riscontro anche nella reputazione conquistata online: il LUGANODANTE si mantiene ai vertici dei principali portali internazionali grazie a migliaia di recensioni e a giudizi particolarmente positivi degli ospiti.

Tra i riconoscimenti più recenti, spicca quello del 2024 attribuitogli da Tripadvisor, che lo ha premiato con il Travellers’ Choice Best of the Best, collocandolo al 4° posto assoluto tra gli hotel in Svizzera.

La specializzazione Design di HotellerieSuisse riconosce proprio le strutture capaci di esprimere una visione progettuale chiara e coerente negli ambienti e nell’esperienza dell’ospite. Al LUGANODANTE questa visione porta la firma di Rizoma Architetture di Bologna, che ha seguito il grande rinnovamento del 2020 e continua ad accompagnarne l’evoluzione.

Lo stesso approccio ha guidato infatti la realizzazione delle nuove sale Vita Nova e Inferno, inaugurate lo scorso anno e nate per affiancare la più grande Creative Box. Nuovi spazi che ampliano l’offerta dell’hotel per meeting ed eventi e che, a pochi mesi dall’inaugurazione, hanno contribuito alla conquista dello Swiss Location Award 2025 nella categoria Meeting Rooms, con una valutazione di 8,9 punti su 10.

La riconferma di HotellerieSuisse diventa così qualcosa di più di un certificato: è il riconoscimento di un’identità che continua a crescere, investire e rinnovarsi.

Un risultato che la Famiglia Fontana e il team hanno voluto festeggiare riunendosi attorno al nuovo certificato: l’immagine di un albergo profondamente legato alla storia di Lugano, ma che continua a guardare avanti.

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