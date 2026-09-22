A novembre il “Barracuda” torna al Casino di Mendrisio!

Dal 19 al 29 novembre il Casinò di Mendrisio sarà il teatro dove andrà in scena uno degli eventi che negli anni ha fatto la storia del Poker, attirando giocatori da tutta Europa per il suo format unico.

L’inizio del torneo è fissato per giovedì 19 novembre e prevede tre giornate di iscrizione a soli 100€, dal 25 novembre il buy-in sale a 150€. Il 22 e 28 novembre sarà possibile iscriversi con un buy-in di 300€ o 400€, entrando in gioco in una fase avanzata del torneo. Coloro che riusciranno ad arrivare al Final Day di domenica 29 novembre saranno già a premio.