A novembre il “Barracuda” torna al Casino di Mendrisio!
L'apprezzato e popolare torneo di Texas Hold'em ritorna alla casa da gioco momò, dal 19 al 29 novembre.
MENDRISIO - Sta per tornare “Only The Barracudas”, uno dei tornei di Poker più popolari delle nostre latitudini, e si terrà proprio a Mendrisio, più precisamente nell’area eventi del Casinò Admiral.
Per gli appassionati del Texas Hold’em, così come per gli amatori, sarà la possibilità per mettersi in gioco ai tavoli di Poker e, con un’iscrizione di soli 100€, di concorrere a un montepremi garantito di 100’000€.
Dal 19 al 29 novembre il Casinò di Mendrisio sarà il teatro dove andrà in scena uno degli eventi che negli anni ha fatto la storia del Poker, attirando giocatori da tutta Europa per il suo format unico.
L’inizio del torneo è fissato per giovedì 19 novembre e prevede tre giornate di iscrizione a soli 100€, dal 25 novembre il buy-in sale a 150€. Il 22 e 28 novembre sarà possibile iscriversi con un buy-in di 300€ o 400€, entrando in gioco in una fase avanzata del torneo. Coloro che riusciranno ad arrivare al Final Day di domenica 29 novembre saranno già a premio.
La prima edizione tenutasi a Mendrisio lo scorso gennaio ha visto schierati 817 giocatori e ha celebrato il trionfo di Alessandro Toninello. Chi sarà il prossimo “Barracuda”?
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