Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIO

A novembre il “Barracuda” torna al Casino di Mendrisio!

L'apprezzato e popolare torneo di Texas Hold'em ritorna alla casa da gioco momò, dal 19 al 29 novembre.
A novembre il “Barracuda” torna al Casino di Mendrisio!
Casinò Admiral
Fonte Casinò Admiral
A novembre il “Barracuda” torna al Casino di Mendrisio!
L'apprezzato e popolare torneo di Texas Hold'em ritorna alla casa da gioco momò, dal 19 al 29 novembre.

MENDRISIO - Sta per tornare “Only The Barracudas”, uno dei tornei di Poker più popolari delle nostre latitudini, e si terrà proprio a Mendrisio, più precisamente nell’area eventi del Casinò Admiral.

Per gli appassionati del Texas Hold’em, così come per gli amatori, sarà la possibilità per mettersi in gioco ai tavoli di Poker e, con un’iscrizione di soli 100€, di concorrere a un montepremi garantito di 100’000€.

Dal 19 al 29 novembre il Casinò di Mendrisio sarà il teatro dove andrà in scena uno degli eventi che negli anni ha fatto la storia del Poker, attirando giocatori da tutta Europa per il suo format unico.

L’inizio del torneo è fissato per giovedì 19 novembre e prevede tre giornate di iscrizione a soli 100€, dal 25 novembre il buy-in sale a 150€. Il 22 e 28 novembre sarà possibile iscriversi con un buy-in di 300€ o 400€, entrando in gioco in una fase avanzata del torneo. Coloro che riusciranno ad arrivare al Final Day di domenica 29 novembre saranno già a premio.

La prima edizione tenutasi a Mendrisio lo scorso gennaio ha visto schierati 817 giocatori e ha celebrato il trionfo di Alessandro Toninello. Chi sarà il prossimo “Barracuda”?

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
casinòmendrisioonly the barracudaspoker

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
17
81

«Possiamo sopportare un occhio nero, ma due occhi neri e un naso rotto sono troppo»

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»
LIVE
NEPAL
1 gior
8
105

«Mi ha lasciato solo a 7500 metri»

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 gior
6

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
46
142

Un metro e mezzo nel sorpasso delle bici deve diventare obbligatorio?

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
46

Ve ne siete accorti? Lidl non fa più l'arrotondamento verso il basso in cassa

I furbetti dei sacchi neri non mollano
LIVE
CANTONE
1 gior
51

I furbetti dei sacchi neri non mollano

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza
LIVE
LUGANO
18 ore
18
107

Intervento di polizia in via Ginevra, due giovani oppongono resistenza

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
2 gior

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
2 gior
28
118

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Avete visto Carla Bernasconi?
LIVE
CANTONE
1 gior

Avete visto Carla Bernasconi?

Arriva la discoteca solo per mamme
LIVE
LUGANO
1 gior

Arriva la discoteca solo per mamme

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»
LIVE
LUGANO
1 gior
82
65

Il nuovo marciapiede di Viganello divide: «Gli anziani rischiano di cadere»

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
60

Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
1 gior
24
35

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
1 gior
1
22

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
28
89

Terremoto-Xhaka: non andrà in Nazionale

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
LIVE
GRECIA
1 gior

Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Auto in fiamme sulla cantonale
LIVE
BELLINZONA
21 ore
18
19

Auto in fiamme sulla cantonale

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi
LIVE
LUCERNA
22 ore
61
149

Fino a un anno di squalifica: Xhaka rischia di essere fatto a pezzi

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
8
87

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26

È morto il figlio maggiore di Cindy Crawford

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone
LIVE
SVIZZERA
14 ore
18

Un tweet del Consiglio federale allarma milioni di persone

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
51

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
LIVE
ARGOVIA
3 gior
30
67

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
2 gior
10
93

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
15

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»
LIVE
SAVOSA
5 ore
2

Fiamma e la lotta contro il tempo: «Ora ci sono speranze concrete»

Polemiche in Viale Olgiati
LIVE
BELLINZONA
1 gior
18
26

Polemiche in Viale Olgiati

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
2 gior
12
38

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

In giro ostentando il cervo morto
LIVE
CANTONE
4 ore
262

In giro ostentando il cervo morto

«Mi sono procurato un certificato falso»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
92
124

«Mi sono procurato un certificato falso»

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
3 gior
24

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze
LIVE
LUGANO
2 gior
23
16

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
2 gior
45

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
LIVE
CANTONE
1 gior
35
157

Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15
86

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
LIVE
CANTONE
3 gior
1
14

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»
LIVE
SOLETTA
3 gior
12
51

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori
LIVE
CANTONE
2 gior
9
24

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori

PostFinance, conti a zero nell'app
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
41

PostFinance, conti a zero nell'app

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica
LIVE
CALCIO
2 gior
9
81

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico
LIVE
GIORNICO
1 gior
5
20

Inaugurata la nuova pista ciclopedonale Bodio - Giornico

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
LIVE
GERMANIA
12 ore

Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia
LIVE
ACB
1 gior
28
37

Il Bellinzona esonera Francesco Pargalia

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni
LIVE
GERMANIA
5 ore

Incidente all'Oktoberfest, muore un dipendente di 52 anni

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto
LIVE
CANTONE
17 ore
13
44

Caso Zali, raccolte le informazioni: ora si prepara il rapporto

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior
1
18

7 nuovi brevetti per salvare la vita a chi si trova in difficoltà nei fiumi

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto
LIVE
FCL
1 gior
16
60

Clamoroso Delcroix, tripletta per lui e Lugano a +6 sul secondo posto

«La vaccinazione è un fatto privato»
LIVE
NAZIONALE
18 ore
46
99

«La vaccinazione è un fatto privato»

Impreciso, infilzato, abbattuto: serata no per l’Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
5
31

Impreciso, infilzato, abbattuto: serata no per l’Ambrì

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
2

Nasce FUNpromotion.app, prima piattaforma dedicata ai locali e agli eventi gastronomici del Ticino

Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore
LIVE
MONTE SAN SALVATORE
3 gior

Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore

Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini
LIVE
SANT’ANTONINO
4 gior
3

Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini

Messo in sicurezza il Parco Commerciale Grancia... ma era un'esercitazione
LIVE
GRANCIA
4 gior

Messo in sicurezza il Parco Commerciale Grancia... ma era un'esercitazione

Fill-App: dal Ticino la prima AI svizzera istruita da chi lavora nell'apprendistato da trent'anni
LIVE
CANTONE
6 gior

Fill-App: dal Ticino la prima AI svizzera istruita da chi lavora nell'apprendistato da trent'anni

Da 45 edizioni nel cuore di Lugano: Autonassa 2026 tra auto, tecnologia e spettacolo
LIVE
LUGANO
1 sett
1

Da 45 edizioni nel cuore di Lugano: Autonassa 2026 tra auto, tecnologia e spettacolo

Casinò Lugano, nuova stagione tra slot esclusive, jackpot, tornei e gastronomia
LIVE
LUGANO
1 sett
1

Casinò Lugano, nuova stagione tra slot esclusive, jackpot, tornei e gastronomia

Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA
LIVE
CANTONE
1 sett

Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA

Fundraising per Non Profit
LIVE
CANTONE
1 sett
1

Fundraising per Non Profit

ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 sett
1

ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis