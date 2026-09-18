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Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini

Dal primo ottobre uno spazio innovativo di 190 mq per feste su misura, con area giochi e servizi dedicati alle famiglie.
Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini
Marbea Entertaiment
Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini
Dal primo ottobre uno spazio innovativo di 190 mq per feste su misura, con area giochi e servizi dedicati alle famiglie.

SANT’ANTONINO - Dal 1° ottobre 2026 apre ufficialmente OASI PLAY PARTY, un nuovo spazio dedicato a compleanni ed eventi privati per bambini, nato dall’esperienza di Oasi Play Park.

Situata al secondo piano del Centro Commerciale La Rotonda di Sant’Antonino, proprio di fronte a Oasi Play Park, la nuova sala eventi mette a disposizione delle famiglie 190 metri quadrati interamente riservati alla propria festa, con una capienza massima di 20 bambini. L’idea alla base di Oasi Play Party è semplice: offrire ai bambini uno spazio in cui giocare e festeggiare liberamente e, allo stesso tempo, permettere ai genitori di organizzare il compleanno dei figli secondo i propri desideri, senza le limitazioni di una formula di festa prestabilita e con tutte le comodità del caso.

Il cuore della sala è una grande area ludica attrezzata con maxi trampolino professionale, gonfiabile, scivoli, zona arrampicata e tanti altri giochi tutti da scoprire. A questa si aggiungono tutti gli spazi utili all’organizzazione: cucina privata attrezzata con frigorifero e congelatore, macchina da caffè, bagno privato, impianto per la musica e un grande tavolo con fino a 20 posti a sedere.

Le famiglie possono scegliere liberamente come personalizzare il proprio evento, portando torta, merenda e decorazioni da casa, oppure affidandosi ai pacchetti proposti da Oasi Play Party. Al termine della festa, poi, le pulizie della sala sono a carico di OASI PLAY PARTY: una vera comodità. La prenotazione è semplicissima: direttamente dal sito web, attraverso un’interfaccia intuitivo, i genitori saranno guidati passo passo nella riservazione del loro evento, pagabile direttamente online con un metodo sicuro e veloce. Con questa nuova apertura, Oasi Play Park amplia così la propria proposta dedicata alle famiglie del territorio, affiancando al parco giochi e alla sala giochi arcade games Oasi Play World, anche uno spazio concepito specificamente per chi desidera festeggiare in un ambiente privato, attrezzato e completamente a disposizione del proprio divertimento. Il calendario delle prenotazioni è ufficialmente aperto sul sito ufficiale: www.oasiplaypark.ch

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