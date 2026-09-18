Nasce Oasi play Party: uno spazio dedicato alle feste per bambini

Il cuore della sala è una grande area ludica attrezzata con maxi trampolino professionale, gonfiabile, scivoli, zona arrampicata e tanti altri giochi tutti da scoprire. A questa si aggiungono tutti gli spazi utili all’organizzazione: cucina privata attrezzata con frigorifero e congelatore, macchina da caffè, bagno privato, impianto per la musica e un grande tavolo con fino a 20 posti a sedere.

Le famiglie possono scegliere liberamente come personalizzare il proprio evento, portando torta, merenda e decorazioni da casa, oppure affidandosi ai pacchetti proposti da Oasi Play Party. Al termine della festa, poi, le pulizie della sala sono a carico di OASI PLAY PARTY: una vera comodità. La prenotazione è semplicissima: direttamente dal sito web, attraverso un’interfaccia intuitivo, i genitori saranno guidati passo passo nella riservazione del loro evento, pagabile direttamente online con un metodo sicuro e veloce. Con questa nuova apertura, Oasi Play Park amplia così la propria proposta dedicata alle famiglie del territorio, affiancando al parco giochi e alla sala giochi arcade games Oasi Play World, anche uno spazio concepito specificamente per chi desidera festeggiare in un ambiente privato, attrezzato e completamente a disposizione del proprio divertimento. Il calendario delle prenotazioni è ufficialmente aperto sul sito ufficiale: www.oasiplaypark.ch