Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA

«L'ingegneria multidisciplinare rimane il cuore della nostra identità e il principale elemento distintivo della nostra offerta. Oltre alle singole discipline tecniche, che costituiranno anche in futuro il fulcro delle attività di Evolve SA, l’esperienza ci ha portati sempre di più a mettere questa competenza al servizio di una proposta più ampia e integrata, che consente ai nostri clienti di affidarsi puntualmente o integralmente a noi per tutte le fasi del progetto», afferma Flavio Petraglio, Direttore e membro del Con- siglio di Amministrazione di Evolve SA.

Engineering for Living+: da studio di ingegneria a partner con visione a 360°

Negli ultimi anni Evolve SA ha costruito una solida reputazione in Ticino come studio di ingegneria multidisciplinare. «Questo rimane il nostro DNA, apprezzato da partner pubblici e privati» commenta Petraglio. Parallelamente, l'azienda amplia il proprio raggio d'azione, proponendosi come partner per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di progetti per edifici, areali e quartieri. Pertanto, accanto all’ingegneria multidisciplinare, Evolve propone oggi servizi di architettura esecutiva, direzione lavori e progettazione generale, nonché, su richiesta, realizzazione di progetti e gestione e manutenzione nel tempo.