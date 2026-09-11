Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA
Nuovo Consiglio di Amministrazione, nuova strategia e una chiara identità per accompagnare investitori, sviluppatori, proprietari, gestori immobiliari ed enti pubblici in modo puntuale o lungo l'intero ciclo di vita dei progetti.
BELLINZONA - Evolve SA annuncia un importante rinnovamento della propria governance e del proprio orientamento strategico, segnando l'inizio di un’ulteriore fase di crescita e consolidamento sul mercato ticinese e svizzero.
Con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e il rafforzamento della propria struttura manageriale, Evolve SA si sviluppa ulteriormente da studio di ingegneria multidisciplinare a partner capace di accompagnare, in forma modulare, investitori, sviluppatori, proprietari, gestori immobiliari ed enti pubblici lungo l'intero ciclo di vita di un progetto: dall'analisi e progettazione alla realizzazione, fino alla gestione operativa e alla valorizzazione dei patrimoni.
«L'ingegneria multidisciplinare rimane il cuore della nostra identità e il principale elemento distintivo della nostra offerta. Oltre alle singole discipline tecniche, che costituiranno anche in futuro il fulcro delle attività di Evolve SA, l’esperienza ci ha portati sempre di più a mettere questa competenza al servizio di una proposta più ampia e integrata, che consente ai nostri clienti di affidarsi puntualmente o integralmente a noi per tutte le fasi del progetto», afferma Flavio Petraglio, Direttore e membro del Con- siglio di Amministrazione di Evolve SA.
Engineering for Living+: da studio di ingegneria a partner con visione a 360°
Negli ultimi anni Evolve SA ha costruito una solida reputazione in Ticino come studio di ingegneria multidisciplinare. «Questo rimane il nostro DNA, apprezzato da partner pubblici e privati» commenta Petraglio. Parallelamente, l'azienda amplia il proprio raggio d'azione, proponendosi come partner per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di progetti per edifici, areali e quartieri. Pertanto, accanto all’ingegneria multidisciplinare, Evolve propone oggi servizi di architettura esecutiva, direzione lavori e progettazione generale, nonché, su richiesta, realizzazione di progetti e gestione e manutenzione nel tempo.
Evolve SA punta su una struttura agile, decisioni rapide e una forte integrazione delle competenze tecniche. Questa configurazione consente di affrontare con efficacia progetti e interventi complessi, dove la capacità di coordinamento e la competenza ingegneristica rappresentano fattori determinanti.
Crescita nell'asse Zurigo, Svizzera centrale, Svizzera orientale e nuovo CdA
Accanto al consolidamento della presenza in Ticino (Bellinzona, Lugano e Locarno), Evolve SA intende rafforzare la propria attività a livello nazionale, con particolare attenzione all'area compresa tra Zurigo, la Svizzera centrale e il Cantone dei Grigioni, consolidando le proprie sedi di Zurigo, Coira, Silvaplana, Losanna e Rotkreuz. Questo avverrà anche tramite il nuovo assetto societario: con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da professionisti con esperienza nei settori dell'ingegneria, dello sviluppo immobiliare, della finanza e della gestione aziendale, non solo vengono ampliate le attività e competenze in modo orizzontale ma anche la capacità di azione a livello nazionale.
Nel nuovo Consiglio d’Amministrazione entreranno a far parte anche Michele Fumagalli (CFO e Presidente Gruppo Lombardi), Christian Rathgeb (avvocato, docente e ex con-sigliere di Stato del Cantone dei Grigioni) e Werner Rutsch (membro di direzione BNP Paribas Asset Management Schweiz).
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