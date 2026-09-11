Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA

Nuovo Consiglio di Amministrazione, nuova strategia e una chiara identità per accompagnare investitori, sviluppatori, proprietari, gestori immobiliari ed enti pubblici in modo puntuale o lungo l'intero ciclo di vita dei progetti.
Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA
Deposit
Un nuovo assetto aziendale per Evolve SA
Nuovo Consiglio di Amministrazione, nuova strategia e una chiara identità per accompagnare investitori, sviluppatori, proprietari, gestori immobiliari ed enti pubblici in modo puntuale o lungo l'intero ciclo di vita dei progetti.

BELLINZONA - Evolve SA annuncia un importante rinnovamento della propria governance e del proprio orientamento strategico, segnando l'inizio di un’ulteriore fase di crescita e consolidamento sul mercato ticinese e svizzero.

Con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e il rafforzamento della propria struttura manageriale, Evolve SA si sviluppa ulteriormente da studio di ingegneria multidisciplinare a partner capace di accompagnare, in forma modulare, investitori, sviluppatori, proprietari, gestori immobiliari ed enti pubblici lungo l'intero ciclo di vita di un progetto: dall'analisi e progettazione alla realizzazione, fino alla gestione operativa e alla valorizzazione dei patrimoni.

«L'ingegneria multidisciplinare rimane il cuore della nostra identità e il principale elemento distintivo della nostra offerta. Oltre alle singole discipline tecniche, che costituiranno anche in futuro il fulcro delle attività di Evolve SA, l’esperienza ci ha portati sempre di più a mettere questa competenza al servizio di una proposta più ampia e integrata, che consente ai nostri clienti di affidarsi puntualmente o integralmente a noi per tutte le fasi del progetto», afferma Flavio Petraglio, Direttore e membro del Con- siglio di Amministrazione di Evolve SA.

Engineering for Living+: da studio di ingegneria a partner con visione a 360°
Negli ultimi anni Evolve SA ha costruito una solida reputazione in Ticino come studio di ingegneria multidisciplinare. «Questo rimane il nostro DNA, apprezzato da partner pubblici e privati» commenta Petraglio. Parallelamente, l'azienda amplia il proprio raggio d'azione, proponendosi come partner per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di progetti per edifici, areali e quartieri. Pertanto, accanto all’ingegneria multidisciplinare, Evolve propone oggi servizi di architettura esecutiva, direzione lavori e progettazione generale, nonché, su richiesta, realizzazione di progetti e gestione e manutenzione nel tempo.

Evolve SA punta su una struttura agile, decisioni rapide e una forte integrazione delle competenze tecniche. Questa configurazione consente di affrontare con efficacia progetti e interventi complessi, dove la capacità di coordinamento e la competenza ingegneristica rappresentano fattori determinanti.

Crescita nell'asse Zurigo, Svizzera centrale, Svizzera orientale e nuovo CdA
Accanto al consolidamento della presenza in Ticino (Bellinzona, Lugano e Locarno), Evolve SA intende rafforzare la propria attività a livello nazionale, con particolare attenzione all'area compresa tra Zurigo, la Svizzera centrale e il Cantone dei Grigioni, consolidando le proprie sedi di Zurigo, Coira, Silvaplana, Losanna e Rotkreuz. Questo avverrà anche tramite il nuovo assetto societario: con la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da professionisti con esperienza nei settori dell'ingegneria, dello sviluppo immobiliare, della finanza e della gestione aziendale, non solo vengono ampliate le attività e competenze in modo orizzontale ma anche la capacità di azione a livello nazionale.

Nel nuovo Consiglio d’Amministrazione entreranno a far parte anche Michele Fumagalli (CFO e Presidente Gruppo Lombardi), Christian Rathgeb (avvocato, docente e ex con-sigliere di Stato del Cantone dei Grigioni) e Werner Rutsch (membro di direzione BNP Paribas Asset Management Schweiz).

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aziendeevolve saSvizzeraticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
3 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
LIVE
GRIGIONI
10 ore

Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
2 gior
67
167

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
1 gior
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
70

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
1 gior

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
19 ore
18
90

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
1 gior
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto
LIVE
QUINTO
15 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
1 gior

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
2 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
82

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
1 gior
38
73

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
2 gior
19
52

Pestoni: un triste capolinea?

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
LIVE
GRIGIONI
11 ore

Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
2 gior
6
65

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
20 ore
22
45

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
19 ore
2
20

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
2 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
23 ore
3
24

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa
LIVE
CANTONE
15 ore
26

Si presentano come poliziotti usando nomi di agenti reali...ma è una truffa

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
192

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
67

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
44

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
2 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
1 gior
25
103

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
228

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»
LIVE
NAZIONALE
17 ore
13
70

Noah Okafor saluta la Nazionale: «Con questo allenatore non voglio più giocare»

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
2 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
2 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna
LIVE
ITALIA
19 ore

Auto intrappolata nel sottopasso allagato: muore una donna

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
28

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
19 ore
49
115

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa
LIVE
FOCUS
1 gior

Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
2 gior
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
55
125

F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Fundraising per Non Profit
LIVE
CANTONE
17 ore
2

Fundraising per Non Profit

ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
20 ore
1

ISS Svizzera conquista l’Oro EcoVadis

Il centro Mercato Resega si trasforma in un magico mondo Disney
LIVE
LUGANO
2 gior

Il centro Mercato Resega si trasforma in un magico mondo Disney

Da Manno, Jaipur Robotics raccoglie 4,3 milioni per l'espansione internazionale
LIVE
CANTONE
3 gior
7

Da Manno, Jaipur Robotics raccoglie 4,3 milioni per l'espansione internazionale

L'Ospedale Regionale di Lugano ha un nuovo primario di Immunologia clinica e Reumatologia
LIVE
CANTONE
6 gior

L'Ospedale Regionale di Lugano ha un nuovo primario di Immunologia clinica e Reumatologia

Alla CMFG Arena la pulizia entra nel futuro: arriva il primo robot autonomo del Ticino
LIVE
SIGIRINO
6 gior

Alla CMFG Arena la pulizia entra nel futuro: arriva il primo robot autonomo del Ticino

È partito oggi Boldbrain Startup Challenge 2026: un’edizione da record per numero di candidature
LIVE
BOLDBRAIN STARTUP CHALLENGE 20
1 sett
1

È partito oggi Boldbrain Startup Challenge 2026: un’edizione da record per numero di candidature

Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina
LIVE
CUREGGIA
1 sett

Al ristorante valtellinese Osteria San Gottardo da Vittorio torna la selvaggina

Da 40 e 25 anni, al servizio della clientela
LIVE
COOP
1 sett

Da 40 e 25 anni, al servizio della clientela

«Pelle e allergie: che legame c’è?»
LIVE
INSALUTE
1 sett
1

«Pelle e allergie: che legame c’è?»