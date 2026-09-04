Alla CMFG Arena la pulizia entra nel futuro: arriva il primo robot autonomo del Ticino
SIGIRINO - Mentre la CMFG Arena si svuota e le luci si spengono, inizia il lavoro del nuovo collaboratore della struttura. È il Kokobots S95 Mini, il primo robot completamente autonomo per la pulizia professionale implementato in Canton Ticino.
Il robot, introdotto alla CMFG Arena attraverso una soluzione sviluppata assieme ad AlphaSolve, lavora principalmente durante la notte, quando il centro è chiuso e gli spazi sono liberi. Il suo compito è occuparsi delle attività più ripetitive, contribuendo a mantenere costante la pulizia della struttura.
Il modello S95 Mini è progettato per spazzare e lavare in un’unica passata, con una capacità di pulizia che può arrivare fino a 1'200 metri quadrati all’ora. Una volta terminato il lavoro, rientra alla propria stazione, dove può ricaricarsi e gestire il cambio dell’acqua pulita e di quella reflua, permettendo di completare i cicli notturni in modo completamente autonomo.
L’intero sistema è gestibile e monitorabile tramite un’applicazione dedicata, che consente di programmare le attività, controllare lo stato operativo del robot e verificare l’avanzamento dei cicli di pulizia in tempo reale.
Alla CMFG Arena è stato programmato per operare in diversi ambienti, tra cui la palestra, l’atrio e la pista di atletica. In particolare, durante la notte può occuparsi della pulizia della palestra mentre il centro riposa, lasciando gli spazi pronti per le attività del giorno successivo. I primi risultati sono già concreti. Negli ultimi 30 giorni il robot ha effettuato più di 120 ore di lavoro, esclusivamente durante le ore notturne.
L’obiettivo è supportare il personale. La tecnologia viene infatti utilizzata come supporto agli addetti alle pulizie, ai quali permette di delegare alcune delle mansioni più ripetitive e programmabili. Il personale può così concentrarsi maggiormente sulle attività che richiedono esperienza, controllo e intervento umano.
L’installazione alla CMFG Arena rappresenta quindi un primo esempio concreto di applicazione della robotica nel settore della pulizia professionale in Ticino. Una tecnologia che non punta a eliminare il lavoro umano, ma a creare una collaborazione tra operatori e macchine, soprattutto negli spazi e negli orari in cui questo tipo di supporto può essere più utile.
La CMFG Arena diventa così il primo banco di prova reale in Ticino per una tecnologia destinata a trovare sempre più spazio in palestre, centri sportivi, aziende e grandi strutture interne ed esterne, dove mantenere elevati standard di pulizia richiede continuità e organizzazione.
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