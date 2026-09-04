Alla CMFG Arena la pulizia entra nel futuro: arriva il primo robot autonomo del Ticino

Il modello S95 Mini è progettato per spazzare e lavare in un’unica passata, con una capacità di pulizia che può arrivare fino a 1'200 metri quadrati all’ora. Una volta terminato il lavoro, rientra alla propria stazione, dove può ricaricarsi e gestire il cambio dell’acqua pulita e di quella reflua, permettendo di completare i cicli notturni in modo completamente autonomo.

L’intero sistema è gestibile e monitorabile tramite un’applicazione dedicata, che consente di programmare le attività, controllare lo stato operativo del robot e verificare l’avanzamento dei cicli di pulizia in tempo reale.