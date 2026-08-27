Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano

L’apertura rappresenta un passo significativo per la radio indipendente ticinese, nata a Morcote nel 2020 grazie a Grant Benson e Daniela Moroni. Il nuovo studio, situato nel cuore della città, sarà dedicato a programmi, dirette, interviste e nuove produzioni, rafforzando il legame con il mondo professionale, culturale e istituzionale ticinese.