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Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano

Dal 7 settembre 2026 una nuova sede nel cuore della città, tra indipendenza, vocazione ticinese e respiro internazionale
Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano
Radio Morcote International
Radio Morcote International apre i suoi studi a Lugano
Dal 7 settembre 2026 una nuova sede nel cuore della città, tra indipendenza, vocazione ticinese e respiro internazionale

LUGANO - Radio Morcote International inaugura il 7 settembre 2026 una nuova sede a Lugano, presso gli spazi di REGUS in Via Canova 15, nel Quartiere Maghetti.

L’apertura rappresenta un passo significativo per la radio indipendente ticinese, nata a Morcote nel 2020 grazie a Grant Benson e Daniela Moroni. Il nuovo studio, situato nel cuore della città, sarà dedicato a programmi, dirette, interviste e nuove produzioni, rafforzando il legame con il mondo professionale, culturale e istituzionale ticinese.

La presenza a Lugano si affianca alle sedi di Morcote e Los Angeles, sottolineando la doppia anima dell’emittente: radici locali e vocazione internazionale. La collaborazione con REGUS, network globale di spazi di lavoro flessibili, mira a favorire connessioni tra business, comunicazione e comunità, offrendo nuove opportunità di incontro e dialogo per il territorio.

Radio Morcote International continua a distinguersi per un palinsesto che spazia dal rock alla musica internazionale, con informazione, contenuti originali e notiziari in italiano e inglese.

Tra i protagonisti della nuova stagione, oltre ai fondatori, anche Estella Patelli, Lorenzo Pozzi, Chris DiMatteo e Luca Zanella, con programmi dedicati a musica, attualità, cultura e sport. Morcote resta il cuore della radio, Lugano il nuovo centro operativo e Los Angeles la finestra internazionale dell’emittente.

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