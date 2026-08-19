Cerca e trova immobili
Segnalaci
ASCONA

La Libreria Ascona cambia gestione

Il passaggio di testimone avverrà a febbraio 2027: a portare avanti la libreria sarà Karen Heidl, della Libreria della Rondine.
La Libreria Ascona cambia gestione
Libreria Ascona
Fonte Libreria Ascona
La Libreria Ascona cambia gestione
Il passaggio di testimone avverrà a febbraio 2027: a portare avanti la libreria sarà Karen Heidl, della Libreria della Rondine.

ASCONA - La storica Libreria Ascona in Via Borgo, fondata negli anni '60, avrà una nuova gerente. Silvia Regolati, che insieme al suo compagno Salvatore Lauria la gestisce dal 2012, cede l'attività a Karen Heidt, titolare della Libreria della Rondine. Da febbraio 2027 Karen Heidl porterà avanti la libreria di Via Borgo accanto alla sede storica della Libreria della Rondine nella Casa Serodine, in Piazza San Pietro.

Un luogo d'incontro nel cuore del borgo
Con la Libreria Ascona, Silvia Regolati ha dato vita per molti anni a un luogo speciale nel cuore del borgo. Dal 2012 la libreria è diventata un punto d'incontro per lettrici e lettori, famiglie, turisti, persone del posto e proprietari di case secondarie. Con il suo assortimento in più lingue, i consigli personali e un rapporto molto diretto con la clientela, la Libreria Ascona è diventata una presenza familiare e amata in Via Borgo.

«Gli anni dal 2012 sono stati per me un periodo molto intenso e molto bello», afferma Silvia Regolati. «La Libreria Ascona non è mai stata solo un negozio: è sempre stata anche un luogo d'incontro. Molti clienti, nel corso degli anni, sono diventati volti cono­sciuti e persone care. Per questo sono davvero felice che in Via Borgo continuerà a esserci una libreria - e che Ascona resterà così un luogo vivo di letteratura, cultura e incontro».

Per Karen Heidl, l'acquisizione è un passo importante per custodire e sviluppare un punto di riferimento culturale nel centro di Ascona. «Sono felice di poter ampliare il raggio d'azione della Libreria della Rondine proprio nell'anno del suo 75° anniversario», afferma Karen Heidl. «Ascona è un luogo in cui hanno vissuto e lavorato numerosi artisti, artiste, scrittori e scrittrici di rilievo nazionale e internazionale. Conservare la memoria delle loro tracce di vita e portarla nel presente attraverso una libreria viva è per me un compito molto importante».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
asconacambio gestionelibreria asconaticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
23 ore

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
18 ore
2
37

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
2 gior
22
69

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
2 ore

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
2 gior
17
54

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
2 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
1 gior
101
191

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
1 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
18 ore

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
152

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
9 ore
30

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
91

La civiltà resta... in garage

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
3 ore
15

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
7 ore
67

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
2 gior
176
206

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
10 ore

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
10 ore
164

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
7

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
2 gior
8
56

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
1 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
1 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
2 gior
49

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
67

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
4 ore
14
20

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
2 gior
46

Cavallo precipita da un ponte

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
1 gior
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
2 gior
3
12

Al fiume per rischiare di morire

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
160

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
9 ore

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
149
342

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
2 gior
5
16

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
18 ore
15
29

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
4 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
21 ore
108
226

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
23 ore
7
13

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
2 gior
5
16

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
1 gior
33
53

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
17 ore
3
41

Caso Zali, «versioni che non concordano»

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
21 ore
1
6

«Sono dannatamente divorziato»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
22 ore
8
21

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
2 gior
13
108

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
1 gior
9

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
3 gior
5
44

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino
LIVE
AZIENDE TICINESI INFORMANO
8 ore
3

Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino

“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica
LIVE
LOCARNO
5 gior

“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica

Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud
LIVE
GRANCIA
6 gior

Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud

Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris
LIVE
LAMONE
1 sett

Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris

Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura
LIVE
RIVERA
1 sett

Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura

Che ci fa Eva Kant davanti alla Coop del Mercato Resega?
LIVE
CANOBBIO
1 sett

Che ci fa Eva Kant davanti alla Coop del Mercato Resega?

Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto
LIVE
SANT'ANTONINO
1 sett

Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto

Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo
LIVE
CANTONE
1 sett

Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler
LIVE
CASINÒ DI CAMPIONE
1 sett

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro
LIVE
CANTONE
1 sett

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro