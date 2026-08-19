La Libreria Ascona cambia gestione
Il passaggio di testimone avverrà a febbraio 2027: a portare avanti la libreria sarà Karen Heidl, della Libreria della Rondine.
Il passaggio di testimone avverrà a febbraio 2027: a portare avanti la libreria sarà Karen Heidl, della Libreria della Rondine.
ASCONA - La storica Libreria Ascona in Via Borgo, fondata negli anni '60, avrà una nuova gerente. Silvia Regolati, che insieme al suo compagno Salvatore Lauria la gestisce dal 2012, cede l'attività a Karen Heidt, titolare della Libreria della Rondine. Da febbraio 2027 Karen Heidl porterà avanti la libreria di Via Borgo accanto alla sede storica della Libreria della Rondine nella Casa Serodine, in Piazza San Pietro.
Un luogo d'incontro nel cuore del borgo
Con la Libreria Ascona, Silvia Regolati ha dato vita per molti anni a un luogo speciale nel cuore del borgo. Dal 2012 la libreria è diventata un punto d'incontro per lettrici e lettori, famiglie, turisti, persone del posto e proprietari di case secondarie. Con il suo assortimento in più lingue, i consigli personali e un rapporto molto diretto con la clientela, la Libreria Ascona è diventata una presenza familiare e amata in Via Borgo.
«Gli anni dal 2012 sono stati per me un periodo molto intenso e molto bello», afferma Silvia Regolati. «La Libreria Ascona non è mai stata solo un negozio: è sempre stata anche un luogo d'incontro. Molti clienti, nel corso degli anni, sono diventati volti conosciuti e persone care. Per questo sono davvero felice che in Via Borgo continuerà a esserci una libreria - e che Ascona resterà così un luogo vivo di letteratura, cultura e incontro».
Per Karen Heidl, l'acquisizione è un passo importante per custodire e sviluppare un punto di riferimento culturale nel centro di Ascona. «Sono felice di poter ampliare il raggio d'azione della Libreria della Rondine proprio nell'anno del suo 75° anniversario», afferma Karen Heidl. «Ascona è un luogo in cui hanno vissuto e lavorato numerosi artisti, artiste, scrittori e scrittrici di rilievo nazionale e internazionale. Conservare la memoria delle loro tracce di vita e portarla nel presente attraverso una libreria viva è per me un compito molto importante».
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