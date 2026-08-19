La Libreria Ascona cambia gestione

«Gli anni dal 2012 sono stati per me un periodo molto intenso e molto bello», afferma Silvia Regolati. «La Libreria Ascona non è mai stata solo un negozio: è sempre stata anche un luogo d'incontro. Molti clienti, nel corso degli anni, sono diventati volti cono­sciuti e persone care. Per questo sono davvero felice che in Via Borgo continuerà a esserci una libreria - e che Ascona resterà così un luogo vivo di letteratura, cultura e incontro».



Per Karen Heidl, l'acquisizione è un passo importante per custodire e sviluppare un punto di riferimento culturale nel centro di Ascona. «Sono felice di poter ampliare il raggio d'azione della Libreria della Rondine proprio nell'anno del suo 75° anniversario», afferma Karen Heidl. «Ascona è un luogo in cui hanno vissuto e lavorato numerosi artisti, artiste, scrittori e scrittrici di rilievo nazionale e internazionale. Conservare la memoria delle loro tracce di vita e portarla nel presente attraverso una libreria viva è per me un compito molto importante».