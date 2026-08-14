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“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica

L'iniziativa, promossa in collaborazione con Garage Torretta, sarà attiva dal 20 agosto al 30 novembre 2026. Partecipare è davvero semplice, ecco come.
“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica
Casinò di Locarno
di Redazione
“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica
L'iniziativa, promossa in collaborazione con Garage Torretta, sarà attiva dal 20 agosto al 30 novembre 2026. Partecipare è davvero semplice, ecco come.

LOCARNO - Dal 20 agosto al 30 novembre 2026 il Casinò di Locarno, in collaborazione con Garage Torretta SA e MINI, lancia “Accendi la fortuna!”, il nuovo concorso che mette in palio una MINI Cooper SE 100% elettrica del valore di CHF 48’010.–.

Locarno, agosto 2026 – Al Casinò di Locarno la fortuna si mette in moto. Dal 20 agosto al 30 novembre 2026 prende il via “Accendi la fortuna!”, il nuovo concorso realizzato in collaborazione con Garage Torretta e MINI.

In palio una nuovissima MINI Cooper SE 100% elettrica, nell’inconfondibile colore Sunny Side Yellow, del valore di CHF 48’010.–, che sarà esposta davanti al Casinò di Locarno durante il periodo dell’iniziativa.

Più visite, più possibilità di vincere
Partecipare è semplice: è sufficiente registrarsi al concorso tramite il QR Code presente all’interno del Casinò di Locarno.

Una volta completata la registrazione, ogni giorno di accesso al Casinò durante il periodo del concorso aumenta automaticamente le possibilità di vincita. Più visite si effettuano, più possibilità si accumulano.

Le opportunità aumenteranno ulteriormente in autunno con l’introduzione della nuova Member Card del Casinò di Locarno, che offrirà ai possessori ulteriori possibilità di vincita.

Casinò di Locarno

Ancora più possibilità da Garage Torretta
Anche Garage Torretta avrà un ruolo centrale nell’iniziativa, offrendo ulteriori occasioni per aumentare le possibilità di vincita.

Durante il periodo del concorso, anche presso Garage Torretta sarà possibile aumentare le proprie possibilità di vincita registrandosi tramite l’apposito QR Code e partecipando alle iniziative dedicate, come test drive, richieste di offerta e acquisto di un’auto.

Appuntamento il 5 dicembre
Il vincitore o la vincitrice sarà estratto/a sabato 5 dicembre 2026 alle ore 17:00 al Casinò di Locarno e dovrà essere presente sul posto oppure raggiungibile telefonicamente al momento dell’estrazione.

Con “Accendi la fortuna!”, Casinò di Locarno e Garage Torretta uniscono le forze per offrire al pubblico un concorso ricco di possibilità e un premio d’eccezione.

Più partecipi, più possibilità hai di vincere.

Maggiori informazioni e condizioni di partecipazione su casinolocarno.ch.

L’evento non è rivolto a minori, persone a rischio o escluse dal gioco.

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