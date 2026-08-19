Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino
Domani, giovedì 20 agosto, Migros Ticino aprirà in via Ciossa 5 il suo quarto supermercato di quartiere in franchising.
Domani, giovedì 20 agosto, Migros Ticino aprirà in via Ciossa 5 a Sigirino il suo quarto supermercato di quartiere in franchising. Questo nuovo punto vendita si baserà su tre punti chiave: vicinanza, freschezza e simpatia. Per l'occasione, diverse attività, omaggi e interessanti offerte speciali.
Questo strategico formato di ultima generazione, fortemente voluto dall’azienda, completa al meglio la rete di vendita di Migros Ticino nel Luganese, con un’ottica di prossimità e servizio alla clientela. La Cooperativa è convinta che il formato VOI Migros Partner saprà interpretare al meglio le esigenze del contesto e le peculiarità della nuova CMFG Arena, unico centro polifunzionale della zona dedicato alla formazione e all’intrattenimento e aperto a tutti gli appassionati di sport. La nuova filiale VOI potrà così esprimere pienamente il proprio potenziale, sfruttando appieno il potenziale dato dai 568 metri quadrati di superficie di vendita. Il moderno negozio s’inserisce bene in una struttura sita su un’importante arteria viaria. La clientela residente nei vicini centri abitati, così come chi di passaggio raggiungerà il negozio in auto, potrà beneficiare di comodi posteggi sia coperti sia scoperti e avrà la possibilità di effettuare una spesa quotidiana rapida e completa, o anche acquisti settimanali più importanti e consistenti. L’offerta del centro sportivo sarà completata da un ostello, da una clinica medica, da negozi sportivi, ristorante e bar, sale polifunzionali e sarà la base di alcune società sportive della regione.
Assortimento di VOI Migros Partner Sigirino
Nel concreto gli esercizi di vicinato VOI si distinguono dalle classiche filiali di Migros Ticino sia dal punto di vista dell’offerta sia per una differente concezione visiva degli spazi. Ciò che invece li accomuna, oltre all’ampiezza dell’offerta convenience, con diversi articoli di marca, e alla freschezza dei generi alimentari a marca Migros come pane, latticini, carni, frutta e verdura, è l’ottimo rapporto qualità-prezzo, inserito nell’ottica di una particolare attenzione alla produzione locale e forte attenzione verso i mutevoli bisogni della clientela. In sostanza, VOI Sigirino vuole offrire al vicinato un’esperienza d’acquisto al passo con i tempi e proporrà un assortimento accuratamente calibrato per rispondere alle esigenze più attuali della clientela, con un’attenzione particolare al numeroso pubblico giovane e sportivo. Tra i suoi punti di forza spiccheranno l’assortimento Daily, con cibi caldi e freddi pronti al consumo, e il forno per la cottura del pane. A completare l’offerta, una buona scelta di prodotti alimentari e non alimentari, l’assortimento «Chiosco» e una selezione curata di bevande alcoliche e tabacchi.
Le iniziative per l’apertura di VOI Migros Partner Sigirino
Per festeggiare degnamente con la popolazione questa nuova apertura, da giovedì 20 a sabato 22 agosto verrà concesso uno sconto speciale del 10% su tutto l’assortimento (eccetto alcune esclusioni). Sabato 22 agosto sul mezzogiorno grigliata offerta con bratwurst e panino in compagnia dell’Associazione Pro Sigirino e dalle 10.00 alle 17.00 truccabimbi per i più piccoli. Spicca poi il concorso in essere dal 24 al 26 agosto, con in palio tre carte regalo VOI del valore di CHF 500, CHF 200 e CHF 100! Inoltre, dal 24 al 29 agosto, per ogni spesa a partire da CHF 30 si riceverà in omaggio una pratica e sostenibile borsa VOI, realizzata con plastica al 100% riciclata.
Contatti e orari d’apertura di VOI Migros Partner Sigirino
Il responsabile Michele Pisani e i suoi sei collaboratori, cordiali e ben preparati, sono pronti a soddisfare i bisogni della clientela con cura e attenzione, in un clima accogliente e famigliare.
Orari d’apertura:
Lu–ve: 08:00 – 19:00
Sa: 08:00 – 18:30
Tel.: 091 821 73 00
Migros Ticino in cifre
La Cooperativa regionale Migros Ticino dal 1933 è fortemente radicata nel territorio e offre alla popolazione del Ticino e Moesano una vasta gamma di beni e servizi per il tramite di 33 supermercati, 2 Outlet Migros, 4 negozi VOI Migros Partner, 10 enoteche Vinarte, 3 Ristoranti e 6 Take Away Migros, 9 centri ACTIV FITNESS, nonché con una pasticceria della casa, con un servizio Party Service Migros e con il settimanale d’informazione, approfondimento e cultura Azione. Nel 2025, con 1’093 collaboratori, il 92% dei quali residenti in Ticino, e 63 apprendisti domiciliati nel nostro Cantone, la Cooperativa è stata il più grande datore di lavoro privato a Sud delle Alpi. Il numero di persone iscritte al registro dei soci della Cooperativa regionale è di 103'001 unità, mentre il numero dei lettori di Azione è settimanalmente pari a 124'000. Migros Ticino ha per ragion d’essere quella di “impegnarsi quotidianamente e con passione per la qualità della vita della popolazione e per la società”, coinvolgendo partner e fornitori locali. L’indotto per l’economia ticinese, calcolato nel contesto di uno studio SUPSI, è annualmente di 180 milioni di franchi, pari al circa il 40% propria della cifra d’affari. Grazie al Percento culturale Migros sostiene iniziative culturali, sociali ed economiche con un importo dello 0.5% del suo fatturato (1.74 milioni di franchi nel 2025).