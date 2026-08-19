Cerca e trova immobili
Segnalaci
Aziende Ticinesi Informano

Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino

Domani, giovedì 20 agosto, Migros Ticino aprirà in via Ciossa 5 il suo quarto supermercato di quartiere in franchising.
Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino
Migros
Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino
Domani, giovedì 20 agosto, Migros Ticino aprirà in via Ciossa 5 il suo quarto supermercato di quartiere in franchising.

Domani, giovedì 20 agosto, Migros Ticino aprirà in via Ciossa 5 a Sigirino il suo quarto supermercato di quartiere in franchising. Questo nuovo punto vendita si baserà su tre punti chiave: vicinanza, freschezza e simpatia. Per l'occasione, diverse attività, omaggi e interessanti offerte speciali.

Questo strategico formato di ultima generazione, fortemente voluto dall’azienda, completa al meglio la rete di vendita di Migros Ticino nel Luganese, con un’ottica di prossimità e servizio alla clientela. La Cooperativa è convinta che il formato VOI Migros Partner saprà interpretare al meglio le esigenze del contesto e le peculiarità della nuova CMFG Arena, unico centro polifunzionale della zona dedicato alla formazione e all’intrattenimento e aperto a tutti gli appassionati di sport. La nuova filiale VOI potrà così esprimere pienamente il proprio potenziale, sfruttando appieno il potenziale dato dai 568 metri quadrati di superficie di vendita. Il moderno negozio s’inserisce bene in una struttura sita su un’importante arteria viaria. La clientela residente nei vicini centri abitati, così come chi di passaggio raggiungerà il negozio in auto, potrà beneficiare di comodi posteggi sia coperti sia scoperti e avrà la possibilità di effettuare una spesa quotidiana rapida e completa, o anche acquisti settimanali più importanti e consistenti. L’offerta del centro sportivo sarà completata da un ostello, da una clinica medica, da negozi sportivi, ristorante e bar, sale polifunzionali e sarà la base di alcune società sportive della regione.

Assortimento di VOI Migros Partner Sigirino
Nel concreto gli esercizi di vicinato VOI si distinguono dalle classiche filiali di Migros Ticino sia dal punto di vista dell’offerta sia per una differente concezione visiva degli spazi. Ciò che invece li accomuna, oltre all’ampiezza dell’offerta convenience, con diversi articoli di marca, e alla freschezza dei generi alimentari a marca Migros come pane, latticini, carni, frutta e verdura, è l’ottimo rapporto qualità-prezzo, inserito nell’ottica di una particolare attenzione alla produzione locale e forte attenzione verso i mutevoli bisogni della clientela. In sostanza, VOI Sigirino vuole offrire al vicinato un’esperienza d’acquisto al passo con i tempi e proporrà un assortimento accuratamente calibrato per rispondere alle esigenze più attuali della clientela, con un’attenzione particolare al numeroso pubblico giovane e sportivo. Tra i suoi punti di forza spiccheranno l’assortimento Daily, con cibi caldi e freddi pronti al consumo, e il forno per la cottura del pane. A completare l’offerta, una buona scelta di prodotti alimentari e non alimentari, l’assortimento «Chiosco» e una selezione curata di bevande alcoliche e tabacchi.

Le iniziative per l’apertura di VOI Migros Partner Sigirino
Per festeggiare degnamente con la popolazione questa nuova apertura, da giovedì 20 a sabato 22 agosto verrà concesso uno sconto speciale del 10% su tutto l’assortimento (eccetto alcune esclusioni). Sabato 22 agosto sul mezzogiorno grigliata offerta con bratwurst e panino in compagnia dell’Associazione Pro Sigirino e dalle 10.00 alle 17.00 truccabimbi per i più piccoli. Spicca poi il concorso in essere dal 24 al 26 agosto, con in palio tre carte regalo VOI del valore di CHF 500, CHF 200 e CHF 100! Inoltre, dal 24 al 29 agosto, per ogni spesa a partire da CHF 30 si riceverà in omaggio una pratica e sostenibile borsa VOI, realizzata con plastica al 100% riciclata.

Contatti e orari d’apertura di VOI Migros Partner Sigirino
Il responsabile Michele Pisani e i suoi sei collaboratori, cordiali e ben preparati, sono pronti a soddisfare i bisogni della clientela con cura e attenzione, in un clima accogliente e famigliare.

Orari d’apertura:

Lu–ve: 08:00 – 19:00

Sa: 08:00 – 18:30

Tel.: 091 821 73 00

Migros Ticino in cifre
La Cooperativa regionale Migros Ticino dal 1933 è fortemente radicata nel territorio e offre alla popolazione del Ticino e Moesano una vasta gamma di beni e servizi per il tramite di 33 supermercati, 2 Outlet Migros, 4 negozi VOI Migros Partner, 10 enoteche Vinarte, 3 Ristoranti e 6 Take Away Migros, 9 centri ACTIV FITNESS, nonché con una pasticceria della casa, con un servizio Party Service Migros e con il settimanale d’informazione, approfondimento e cultura Azione. Nel 2025, con 1’093 collaboratori, il 92% dei quali residenti in Ticino, e 63 apprendisti domiciliati nel nostro Cantone, la Cooperativa è stata il più grande datore di lavoro privato a Sud delle Alpi. Il numero di persone iscritte al registro dei soci della Cooperativa regionale è di 103'001 unità, mentre il numero dei lettori di Azione è settimanalmente pari a 124'000. Migros Ticino ha per ragion d’essere quella di “impegnarsi quotidianamente e con passione per la qualità della vita della popolazione e per la società”, coinvolgendo partner e fornitori locali. L’indotto per l’economia ticinese, calcolato nel contesto di uno studio SUPSI, è annualmente di 180 milioni di franchi, pari al circa il 40% propria della cifra d’affari. Grazie al Percento culturale Migros sostiene iniziative culturali, sociali ed economiche con un importo dello 0.5% del suo fatturato (1.74 milioni di franchi nel 2025).

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aperturacentro polifunzionalefranchisingmigros ticinoofferte specialiprodotti freschiprossimitàsigirinosupermercatovoi migros partner
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
16 ore

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
2 gior
22
69

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
2 gior
17
53

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
11 ore
31

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
2 gior
167
115

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
20 ore
83
188

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
1 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
11 ore

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
17 ore
44
149

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
2 gior
22
45

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
3 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
17 ore
35
94

La civiltà resta... in garage

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
2 gior
5
45

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
2 gior
167
208

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
1 gior
8
58

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
23 ore
5
8

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
22 ore
131

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
1 gior
13
36

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
3 gior
15
19

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
2 gior
49

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
69

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
21 ore
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
1 gior
46

Cavallo precipita da un ponte

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
2 gior
3
14

Al fiume per rischiare di morire

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
149
343

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
164

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
2 gior
5
17

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
2 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
2 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
56

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
2 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
3 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
14 ore
95
222

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
16 ore
6
11

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
2 gior
26
102

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
2 gior
13
110

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
15 ore
8
21

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
2 ore

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
1 gior
11

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
2 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

ULTIME NOTIZIE AZIENDE TICINESI INFORMANO
“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica
LIVE
LOCARNO
4 gior

“Accendi la fortuna!”: al Casinò di Locarno in palio una MINI Cooper 100% elettrica

Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud
LIVE
GRANCIA
6 gior

Il Back To School parte a tutta velocità al Centro Lugano Sud

Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris
LIVE
LAMONE
6 gior

Quarant’anni nella stessa via: la storia di Autotris

Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura
LIVE
RIVERA
1 sett

Ferragosto al Monte Tamaro tra musica, gusto e natura

Che ci fa Eva Kant davanti alla Coop del Mercato Resega?
LIVE
CANOBBIO
1 sett

Che ci fa Eva Kant davanti alla Coop del Mercato Resega?

Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto
LIVE
SANT'ANTONINO
1 sett

Chicorée arriva al Centro La Rotonda: apertura giovedì 13 agosto

Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo
LIVE
CANTONE
1 sett

Anche la quinta edizione del Simposio di Locarno sulla Sanità sostenibile è stato un successo

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler
LIVE
CASINÒ DI CAMPIONE
1 sett

Sapori d’estate al Riviera Restaurant by Claudio Sadler

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro
LIVE
CANTONE
1 sett

Ferragosto tra divertimento, benessere e gusto alla Splash & Spa Tamaro

ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026
LIVE
CANTONE
1 sett

ECSA Group riceve il riconoscimento Gold delle Switzerland’s Best Managed Companies 2026