Nuova apertura VOI Migros Partner Sigirino

Assortimento di VOI Migros Partner Sigirino

Nel concreto gli esercizi di vicinato VOI si distinguono dalle classiche filiali di Migros Ticino sia dal punto di vista dell’offerta sia per una differente concezione visiva degli spazi. Ciò che invece li accomuna, oltre all’ampiezza dell’offerta convenience, con diversi articoli di marca, e alla freschezza dei generi alimentari a marca Migros come pane, latticini, carni, frutta e verdura, è l’ottimo rapporto qualità-prezzo, inserito nell’ottica di una particolare attenzione alla produzione locale e forte attenzione verso i mutevoli bisogni della clientela. In sostanza, VOI Sigirino vuole offrire al vicinato un’esperienza d’acquisto al passo con i tempi e proporrà un assortimento accuratamente calibrato per rispondere alle esigenze più attuali della clientela, con un’attenzione particolare al numeroso pubblico giovane e sportivo. Tra i suoi punti di forza spiccheranno l’assortimento Daily, con cibi caldi e freddi pronti al consumo, e il forno per la cottura del pane. A completare l’offerta, una buona scelta di prodotti alimentari e non alimentari, l’assortimento «Chiosco» e una selezione curata di bevande alcoliche e tabacchi.

Le iniziative per l’apertura di VOI Migros Partner Sigirino

Per festeggiare degnamente con la popolazione questa nuova apertura, da giovedì 20 a sabato 22 agosto verrà concesso uno sconto speciale del 10% su tutto l’assortimento (eccetto alcune esclusioni). Sabato 22 agosto sul mezzogiorno grigliata offerta con bratwurst e panino in compagnia dell’Associazione Pro Sigirino e dalle 10.00 alle 17.00 truccabimbi per i più piccoli. Spicca poi il concorso in essere dal 24 al 26 agosto, con in palio tre carte regalo VOI del valore di CHF 500, CHF 200 e CHF 100! Inoltre, dal 24 al 29 agosto, per ogni spesa a partire da CHF 30 si riceverà in omaggio una pratica e sostenibile borsa VOI, realizzata con plastica al 100% riciclata.