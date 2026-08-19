Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Le esatte circostanze dell'investimento sono in fase di accertamento da parte della stessa Polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso. A prestare le prime cure alla donna sono stati gli operatori sanitari della Croce Rossa di Luino e Valli.

Dopo la stabilizzazione la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cittiglio, sempre in provincia di Varese. Il ricovero è avvenuto in codice giallo ma, stando alle ultime informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi.