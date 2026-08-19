Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì a Maccagno con Pino e Veddasca
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA - Nel primo pomeriggio di martedì 18 agosto una donna olandese di 63 anni è stata investita a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese, da una vettura con targhe ticinesi.
Erano circa le 13 quando, secondo le informazioni riportate da Luino Notizie, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una vettura immatricolata in Canton Ticino (come è stato confermato a Tio.ch dalla Polizia locale) guidata da un uomo classe 1940.
Le esatte circostanze dell'investimento sono in fase di accertamento da parte della stessa Polizia locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso. A prestare le prime cure alla donna sono stati gli operatori sanitari della Croce Rossa di Luino e Valli.
Dopo la stabilizzazione la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Cittiglio, sempre in provincia di Varese. Il ricovero è avvenuto in codice giallo ma, stando alle ultime informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi.