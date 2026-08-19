Rogo sul Monte Goi, s'indaga per incendio boschivo colposo

Non c'è stata autocombustione

Gli inquirenti attendono a breve le prime relazioni dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Secondo fonti giudiziarie, l'ipotesi dell'autocombustione è già stata completamente esclusa.

L'incendio ha bruciato circa 25-30 ettari di bosco. Le fiamme si sono propagate su più fronti, prima in direzione di Como e poi verso Muggiò e Albate, a causa del vento e del sottobosco secco per la siccità. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di due Canadair e di elicotteri che hanno continuano a gettare acqua sui focolai fino a martedì.