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Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness

Dopo circa 15 anni, completamente sostituite le attrezzature per l’allenamento della forza
Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness
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Fonte Lido Locarno
Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness
Dopo circa 15 anni, completamente sostituite le attrezzature per l’allenamento della forza

LOCARNO - Dopo circa 15 anni, il Centro Fitness del Lido Locarno rinnova integralmente il parco macchine dedicato all’allenamento della forza. Le nuove attrezzature Technogym di ultima generazione saranno a disposizione dei clienti da sabato 29 agosto, completando l’ammodernamento avviato negli scorsi anni nel comparto cardiovascolare.

L’investimento del Centro Balneare Regionale SA interessa l’intera dotazione per la forza. Le macchine esistenti vengono sostituite con una configurazione più moderna, omogenea e funzionale, con l’obiettivo di rendere l’allenamento più intuitivo e adattabile a differenti esigenze e livelli di preparazione.

Nuove tecnologie e programmi personalizzati
La nuova dotazione comprende modelli BioStrength e Selection 900 per i principali gruppi muscolari, postazioni per l’allenamento con pesi liberi e Technogym Checkup 7000. Quest’ultimo permette di supportare la valutazione di parametri fisici e funzionali e la definizione di programmi individuali. Su parte delle attrezzature, le soluzioni digitali forniscono inoltre indicazioni e riscontri durante l’esercizio.

Il rinnovo punta ad ampliare le possibilità di scelta e a rendere l’utilizzo delle attrezzature più semplice e personalizzabile. La nuova configurazione è rivolta sia a chi entra per la prima volta in palestra sia a chi segue percorsi più strutturati, con la possibilità di allenarsi autonomamente oppure con il supporto degli istruttori.

L’ammodernamento arriva in una fase di crescita del settore. Secondo Swiss Active, nel 2025 in Svizzera 1,45 milioni di persone frequentavano un centro fitness. Negli ultimi anni anche il Centro Fitness del Lido Locarno ha ampliato e diversificato i corsi di gruppo, rafforzando allo stesso tempo l’assistenza individuale e i servizi personalizzati.

«Era importante compiere un salto di qualità. Il nuovo parco macchine permette di offrire un ambiente più moderno e funzionale, nel quale attrezzature, accompagnamento professionale e programmi personalizzati concorrono a migliorare l’esperienza degli utenti», afferma Filippo Thomann, direttore del Centro Balneare Regionale SA.

Palestra e attività in acqua nella stessa struttura
Lo sviluppo del settore fitness si inserisce inoltre nella crescente attenzione verso l’attività fisica regolare come componente di uno stile di vita orientato alla salute e alla qualità di vita. Il Lido Locarno consente di combinare nella stessa struttura palestra, corsi, nuoto e movimento in acqua, offrendo così diverse modalità per mantenersi attivi durante tutto l’anno.

Per consentire la rimozione delle vecchie attrezzature e l’installazione di quelle nuove, il Centro Fitness resterà chiuso dal 25 al 28 agosto. La riapertura con il nuovo parco macchine è prevista per sabato 29 agosto.

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