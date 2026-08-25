Il Lido Locarno rinnova il Centro Fitness

Nuove tecnologie e programmi personalizzati

La nuova dotazione comprende modelli BioStrength e Selection 900 per i principali gruppi muscolari, postazioni per l’allenamento con pesi liberi e Technogym Checkup 7000. Quest’ultimo permette di supportare la valutazione di parametri fisici e funzionali e la definizione di programmi individuali. Su parte delle attrezzature, le soluzioni digitali forniscono inoltre indicazioni e riscontri durante l’esercizio.

Il rinnovo punta ad ampliare le possibilità di scelta e a rendere l’utilizzo delle attrezzature più semplice e personalizzabile. La nuova configurazione è rivolta sia a chi entra per la prima volta in palestra sia a chi segue percorsi più strutturati, con la possibilità di allenarsi autonomamente oppure con il supporto degli istruttori.