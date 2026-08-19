Serfontana accelera sulla sostenibilità: in arrivo una nuova copertura fotovoltaica per il parcheggio

Centro Shopping Serfontana

Il Centro Shopping Serfontana, a Morbio Inferiore, è un moderno polo commerciale con 50 negozi che unisce shopping, servizi e attenzione all’ambiente. Progettato con criteri di sostenibilità, sfrutta energia solare, recupero del calore e verde verticale, ed è facilmente accessibile grazie a collegamenti con mezzi pubblici, piste ciclabili e 38 punti di ricarica elettrica. Centro Serfontana è un punto di riferimento per il territorio, offrendo un’esperienza commerciale di qualità in armonia con l’ambiente.

aventron

aventron AG, con sede a Münchenstein (Basilea Campagna), è uno dei principali produttori indipendenti di energia elettrica da fonti rinnovabili in Svizzera. L'azienda sviluppa, realizza, acquisisce e gestisce impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici in Svizzera e in altri Paesi europei. Con un portafoglio di impianti che raggiunge una capacità installata di circa 800 MW, aventron contribuisce in modo concreto alla transizione energetica, promuovendo una produzione di energia sostenibile, affidabile e orientata al futuro.

AGE SA

AGE SA (Acqua, gas e elettricità SA), con sede a Chiasso, è l’azienda di approvvigionamento energetico della Città di Chiasso. Fornisce energia elettrica, gas naturale e acqua potabile a cittadini e imprese. L’azienda si impegna inoltre attivamente a favore dell’efficienza energetica, dello sviluppo delle energie rinnovabili e di un approvvigionamento energetico sostenibile. Attraverso soluzioni energetiche innovative, AGE SA contribuisce concretamente alla transizione energetica della regione.

Wincasa

Il fornitore di servizi immobiliari. Wincasa è responsabile del Center Management. Il fornitore leader di servizi immobiliari integrati in Svizzera offre ai suoi clienti un vasto portafoglio di servizi nell’intero ciclo di vita degli immobili: dalla pianificazione alla costruzione, dalla gestione alla rivitalizzazione e al riposizionamento di un immobile. La società per azioni fondata nel 1999 è presente in tutto il paese e da maggio 2023 fa parte di Implenia.