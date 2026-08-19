Serfontana accelera sulla sostenibilità: in arrivo una nuova copertura fotovoltaica per il parcheggio
La nuova copertura garantirà produzione di energia pulita, protezione per veicoli e visitatori e maggiore integrazione paesaggistica.
MORBIO INFERIORE - Il Centro Shopping Serfontana prosegue il proprio percorso di trasformazione con una nuova importante iniziativa dedicata alla sostenibilità e alla produzione di energia rinnovabile. L'intervento si inserisce nel più ampio progetto di completa riqualificazione del Serfontana, la cui conclusione è prevista con la riapertura integrale nella primavera del 2027. Un percorso già tangibile grazie al completamento del rivestimento della facciata con vegetazione, al rinnovo degli impianti tecnologici secondo i più moderni standard di efficienza energetica e alla realizzazione dei primi impianti fotovoltaici sulle coperture del centro e del parcheggio sulla terrazza.
Con questo nuovo progetto, Serfontana compie un ulteriore passo verso il proprio obiettivo di affermarsi come uno dei poli commerciali più sostenibili della Svizzera, coniugando innovazione, responsabilità ambientale e valore per il territorio.
Un nuovo impianto fotovoltaico per il parcheggio Sud
Il prossimo tassello di questo percorso consiste nella presentazione della domanda di costruzione per la realizzazione di una copertura fotovoltaica parziale del parcheggio Sud. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con AGE SA, azienda pubblica fornitrice di energia del territorio, e aventron AG, società con sede a Münchenstein specializzata nella realizzazione e nella gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il progetto è già stato condiviso con le autorità comunali e cantonali, che hanno accolto favorevolmente l'iniziativa riconoscendone il valore quale contributo concreto alla transizione energetica locale.
L'impianto avrà una potenza installata di circa 1.736 kWp e sarà composto da circa 3.470 moduli fotovoltaici, in grado di produrre annualmente circa 1.900 MWh di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Di questa produzione, circa il 75% (1.425 MWh) verrà autoconsumata direttamente dalle attività presenti all'interno del centro commerciale, mentre il restante 25% (475 MWh) sarà immesso nella rete elettrica locale: AGE SA acquisterà infatti l'energia eccedente, rendendola disponibile ai propri clienti sul territorio.
Energia, ma anche servizi ai visitatori
Il progetto non rappresenta solamente un investimento nella produzione di energia pulita. La nuova copertura si estenderà su una superficie di circa 9.700 m² e comprenderà sia i parcheggi che le corsie di circolazione. In questo modo, l’infrastruttura esistente assumerà una doppia funzione: produrrà energia rinnovabile e offrirà ai veicoli e ai visitatori del centro una migliore protezione dal sole e dalle intemperie.
Anche gli interventi paesaggistici sono stati studiati in un'ottica di riqualificazione ambientale. Le azioni necessarie sulla vegetazione esistente saranno compensate da adeguate misure di sostituzione e valorizzazione. In questo modo si intende integrare meglio l’impianto nell’ambiente circostante e promuovere la biodiversità.
Dal punto di vista tecnologico, l’opera punta inoltre su una tecnica innovativa: i moduli fotovoltaici sono montati su cavi in modo da poter essere ripiegati e di notte vengono ritirati automaticamente ai bordi delle rispettive strutture. Un algoritmo meteorologico ne controlla il funzionamento in modo autonomo. In caso di tempesta, grandine o nevicata, porta i moduli in una posizione protetta, preservandone l'integrità e garantendo la massima sicurezza dell'impianto.
Dialogo e trasparenza con il territorio
Prima ancora della presentazione della domanda di costruzione, Serfontana ha scelto di condividere il progetto con la comunità locale.
L'obiettivo è quello di instaurare un dialogo trasparente con i residenti, illustrando fin da subito le caratteristiche dell'intervento e il suo inserimento paesaggistico, affinché tutti possano conoscere l’opera nella sua completezza prima dell'avvio dell'iter autorizzativo. La sostenibilità non riguarda infatti soltanto gli edifici e gli impianti, ma anche il rapporto con il territorio e con la comunità che vive quotidianamente il centro commerciale.
Con questo nuovo intervento, Serfontana conferma la volontà di trasformare una grande superficie commerciale in un'infrastruttura capace di produrre energia pulita, ridurre l'impatto ambientale e contribuire concretamente agli obiettivi di decaffeinizzazione del Mendrisiotto, restituendo al tempo stesso maggiore comfort e qualità agli spazi utilizzati ogni giorno da migliaia di visitatori.
Centro Shopping Serfontana
Il Centro Shopping Serfontana, a Morbio Inferiore, è un moderno polo commerciale con 50 negozi che unisce shopping, servizi e attenzione all’ambiente. Progettato con criteri di sostenibilità, sfrutta energia solare, recupero del calore e verde verticale, ed è facilmente accessibile grazie a collegamenti con mezzi pubblici, piste ciclabili e 38 punti di ricarica elettrica. Centro Serfontana è un punto di riferimento per il territorio, offrendo un’esperienza commerciale di qualità in armonia con l’ambiente.
aventron
aventron AG, con sede a Münchenstein (Basilea Campagna), è uno dei principali produttori indipendenti di energia elettrica da fonti rinnovabili in Svizzera. L'azienda sviluppa, realizza, acquisisce e gestisce impianti idroelettrici, eolici e fotovoltaici in Svizzera e in altri Paesi europei. Con un portafoglio di impianti che raggiunge una capacità installata di circa 800 MW, aventron contribuisce in modo concreto alla transizione energetica, promuovendo una produzione di energia sostenibile, affidabile e orientata al futuro.
AGE SA
AGE SA (Acqua, gas e elettricità SA), con sede a Chiasso, è l’azienda di approvvigionamento energetico della Città di Chiasso. Fornisce energia elettrica, gas naturale e acqua potabile a cittadini e imprese. L’azienda si impegna inoltre attivamente a favore dell’efficienza energetica, dello sviluppo delle energie rinnovabili e di un approvvigionamento energetico sostenibile. Attraverso soluzioni energetiche innovative, AGE SA contribuisce concretamente alla transizione energetica della regione.
Wincasa
Il fornitore di servizi immobiliari. Wincasa è responsabile del Center Management. Il fornitore leader di servizi immobiliari integrati in Svizzera offre ai suoi clienti un vasto portafoglio di servizi nell’intero ciclo di vita degli immobili: dalla pianificazione alla costruzione, dalla gestione alla rivitalizzazione e al riposizionamento di un immobile. La società per azioni fondata nel 1999 è presente in tutto il paese e da maggio 2023 fa parte di Implenia.
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