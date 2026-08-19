Una scelta che cambia la vita

Di sicuro, arrivasse in Georgia, Embolo si lascerebbe alle spalle la tensione del Vecchio continente.

«E giocare e vivere senza pressione può fare tutta la differenza del mondo. Ti può far ritrovare gli stimoli giusti e la vera passione. Diciamo che ad Atlanta Breel potrebbe rifarsi la verginità. Embolo è reduce dal fattaccio del Mondiale (l’espulsione contro l’Argentina, ndr), sbaglio che ha compromesso il cammino della Svizzera e che, secondo me, lo ha segnato moltissimo. Sa di aver commesso una grave ingenuità ma da quella può ripartire. Per arrivare dove? Nella prima parte della carriera Breel non ha reso quanto molti si aspettavano; ora, maturo, può invece svoltare. Se ha capito e ha voglia di farsi perdonare, potrebbe davvero - finalmente aggiungerei - riuscire a esprimere tutto il suo potenziale».