Una scelta che cambia la vita
Atlanta United o Ipswich Town? «Negli USA giocherebbe e vivrebbe senza pressione»
Arno Rossini: «Embolo è reduce dal fattaccio del Mondiale».
Atlanta United o Ipswich Town? «Negli USA giocherebbe e vivrebbe senza pressione»
Arno Rossini: «Embolo è reduce dal fattaccio del Mondiale».
ATLANTA - Atlanta ha l’aeroporto più trafficato del mondo (l’Hartsfield-Jackson), è sede di una delle aziende più conosciute (la Coca-Cola) e, se vi interessa la storia, ha dato i natali al reverendo Martin Luther King. Oltre a questo, se si rimane sulle curiosità, a breve la capitale della Georgia potrebbe diventare la “casa” di uno dei migliori calciatori svizzeri: potrebbe accogliere Breel Embolo.
Potrebbe, perché il mercato è vivo e il 29enne attaccante sembra star facendo il prezioso, guardando anche alla Premier League e all'Ipswich Town.
Come andrà a finire la “disputa“ al momento non è dato saperlo. Si può in ogni caso pensare a come potrebbe svoltare la carriera della punta nativa di Yaoundé in caso di un suo “arrivederci” all’Europa.
«Sto seguendo la trattativa con interesse e, devo ammetterlo, mi incuriosisce - è intervenuto Arno Rossini - Mi incuriosisce l’idea di vedere Breel in MLS».
Un campionato non allenante. Un passo indietro nella carriera del nazionale rossocrociato…
«Non ne sono così convinto. Rispetto anche solo a tre anni fa quella Lega è cresciuta molto. Merito degli allenatori che sono stati ingaggiati ma anche e soprattutto degli investimenti fatti sui vari settori giovanili. Non si tratta più di un calcio di secondo piano».
Di sicuro, arrivasse in Georgia, Embolo si lascerebbe alle spalle la tensione del Vecchio continente.
«E giocare e vivere senza pressione può fare tutta la differenza del mondo. Ti può far ritrovare gli stimoli giusti e la vera passione. Diciamo che ad Atlanta Breel potrebbe rifarsi la verginità. Embolo è reduce dal fattaccio del Mondiale (l’espulsione contro l’Argentina, ndr), sbaglio che ha compromesso il cammino della Svizzera e che, secondo me, lo ha segnato moltissimo. Sa di aver commesso una grave ingenuità ma da quella può ripartire. Per arrivare dove? Nella prima parte della carriera Breel non ha reso quanto molti si aspettavano; ora, maturo, può invece svoltare. Se ha capito e ha voglia di farsi perdonare, potrebbe davvero - finalmente aggiungerei - riuscire a esprimere tutto il suo potenziale».
Per la gioia (anche) di Murat Yakin.
«Credo che in qualche modo il gruppo rossocrociato lo abbia perdonato. Avrà quindi una nuova occasione di dimostrarsi importante. Speriamo possa sfruttarla, anche perché davanti a sé ha almeno un Europeo e un Mondiale. Per capire se davvero gli Stati Uniti - se mai ci andrà - lo cambieranno, non servirà attendere molto. Già le prime partite della Nazionale, in settembre, daranno infatti delle risposte: sarebbe un guaio se in quelle vedessimo un giocatore un po’ svogliato».
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