Nuova sconfitta per il Bellinzona

BELLINZONA - Continua a essere tremenda la stagione del Bellinzona, battuto anche nel suo quarto impegno ufficiale. Reduci dalle sconfitte in campionato contro Bavois e Amical Saint-Prex e in Coppa Svizzera contro il modesto Rotkreuz, nonostante una buona prestazione i granata hanno pianto nuovamente nella terza giornata di Promotion League, nella quale si sono arresi in casa contro il Basilea U21. Il 2-3 finale (reti locali di Shkodriqi e Aymon) ha tenuto gli uomini di mister Pargalia incollati alla coda della graduatoria.

