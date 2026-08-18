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Nuova sconfitta per il Bellinzona

Terzo rovescio consecutivo in campionato per i granata, sempre ultimi della classifica
Nuova sconfitta per il Bellinzona
TI-Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
Nuova sconfitta per il Bellinzona
Terzo rovescio consecutivo in campionato per i granata, sempre ultimi della classifica
I ticinesi si sono arresi davanti al Basilea U21.
CALCIO: Risultati e classifiche

BELLINZONA - Continua a essere tremenda la stagione del Bellinzona, battuto anche nel suo quarto impegno ufficiale. Reduci dalle sconfitte in campionato contro Bavois e Amical Saint-Prex e in Coppa Svizzera contro il modesto Rotkreuz, nonostante una buona prestazione i granata hanno pianto nuovamente nella terza giornata di Promotion League, nella quale si sono arresi in casa contro il Basilea U21. Il 2-3 finale (reti locali di Shkodriqi e Aymon) ha tenuto gli uomini di mister Pargalia incollati alla coda della graduatoria.

Le altre due ticinesi della categoria, Il Lugano U21 e il Paradiso, hanno giocato il terzo turno nel giorno di Ferragosto. I bianconeri hanno battuto 4-3 il Lucerna U21 trovando i primi punti del loro campionato. I biancoverdi si sono invece inchinati 1-2 davanti al Breitenrain.

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