Nuova sconfitta per il Bellinzona
Terzo rovescio consecutivo in campionato per i granata, sempre ultimi della classifica
I ticinesi si sono arresi davanti al Basilea U21.
Terzo rovescio consecutivo in campionato per i granata, sempre ultimi della classifica
I ticinesi si sono arresi davanti al Basilea U21.
BELLINZONA - Continua a essere tremenda la stagione del Bellinzona, battuto anche nel suo quarto impegno ufficiale. Reduci dalle sconfitte in campionato contro Bavois e Amical Saint-Prex e in Coppa Svizzera contro il modesto Rotkreuz, nonostante una buona prestazione i granata hanno pianto nuovamente nella terza giornata di Promotion League, nella quale si sono arresi in casa contro il Basilea U21. Il 2-3 finale (reti locali di Shkodriqi e Aymon) ha tenuto gli uomini di mister Pargalia incollati alla coda della graduatoria.
Le altre due ticinesi della categoria, Il Lugano U21 e il Paradiso, hanno giocato il terzo turno nel giorno di Ferragosto. I bianconeri hanno battuto 4-3 il Lucerna U21 trovando i primi punti del loro campionato. I biancoverdi si sono invece inchinati 1-2 davanti al Breitenrain.