Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

Il valore minimo registrato nella stazione di rilevamento di Locarno è stato di 192,17 metri nelle giornate di sabato e domenica. Dall'inizio di questa settimana il Verbano ha guadagnato un centimetro al giorno: lunedì si è passati a 192,18 metri e martedì a 192,19 metri. Gli ultimi valori disponibili, rilevati nel primo pomeriggio di mercoledì, danno conto di un'ulteriore crescita fino a quota 192,21 metri.