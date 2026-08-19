Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

«Aveva sposato quella causa»

«A vederla da fuori sembrava introversa – fa notare una persona che l'ha conosciuta bene –. Spesso era vestita di nero, stile dark. Quando parlavi con lei però ti accorgevi che era anche gioiosa a suo modo. A volte per le questioni legate agli animali ci andava giù pesante. Aveva sposato quella causa. Al mille per mille».

Nella vita la 52enne ne aveva passate tante. Aveva vissuto anche situazioni molto delicate. Ma aveva sempre trovato la forza di reagire.