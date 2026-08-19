Stazioni, nessuna priorità alle lingue nazionali negli annunci

Prassi non uniforme né generalizzata

Tuttavia, precisa, tale prassi non è né uniforme né generalizzata. Essa dipende molto da posizione, tipo di traffico e clientela. In numerose regioni, in particolare quelle monolingui o bilingui, le lingue nazionali continuano a prevalere negli annunci destinati ai viaggiatori. Le stazioni con un'alta percentuale di viaggiatori internazionali aggiungono l'inglese alla lingua locale, mentre le stazioni ferroviarie del Ticino (per esempio Bellinzona, Locarno, Lugano) utilizzano l'italiano, completandolo con il tedesco.

L'inglese, precisa l'esecutivo viene invece utilizzato in modo mirato nelle stazioni di località con forte affluenza turistica o collegate a un aeroporto (Ginevra, Lucerna, Visp o Zurigo). Non è previsto un uso generalizzato e capillare dell'inglese o di tutte le lingue nazionali in tutte le stazioni ferroviarie e su tutti i treni.