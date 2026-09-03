È partito oggi Boldbrain Startup Challenge 2026: un’edizione da record per numero di candidature

Anche tra i selezionati emerge un buon livello di maturità: 8 startup sono già costituite, di cui 2 già sul mercato.

«Il record di candidature raggiunto quest’anno rappresenta per noi un segnale importante: dimostra l’interesse crescente verso Boldbrain e, più in generale, verso il Ticino come luogo nel quale sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo. Ma oltre ai numeri, ciò che conta è la qualità dei progetti e delle persone che li portano avanti. Nei prossimi tre mesi il nostro compito sarà offrire loro competenze, metodo, confronto e connessioni con l’ecosistema, affinché possano verificare e rafforzare concretamente il potenziale delle loro idee», sottolinea Barbara Pin, responsabile del settore startup in Agire.