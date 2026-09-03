È partito oggi Boldbrain Startup Challenge 2026: un’edizione da record per numero di candidature
Superata per la prima volta la soglia delle 100 candidature ammissibili, con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente.
Con 102 candidature ammissibili, oltre il 30% in più rispetto al 2025, la nona edizione di Boldbrain Startup Challenge registra il miglior risultato dalla nascita del programma. Presentati oggi a Manno i venti team che prenderanno parte ai tre mesi di accelerazione.
Superata per la prima volta la soglia delle 100 candidature ammissibili, con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente.
Con 102 candidature ammissibili, oltre il 30% in più rispetto al 2025, la nona edizione di Boldbrain Startup Challenge registra il miglior risultato dalla nascita del programma. Presentati oggi a Manno i venti team che prenderanno parte ai tre mesi di accelerazione.
LUGANO - Prende ufficialmente il via oggi la nona edizione di Boldbrain Startup Challenge, il programma di accelerazione per idee innovative organizzato da Fondazione Agire con la collaborazione di USI Startup Centre e il sostegno della Divisione dell’economia del Cantone Ticino e di BancaStato.
L’edizione 2026 si apre con un risultato record: delle 243 candidature avviate, 112 sono state regolarmente inoltrate e 102 sono risultate ammissibili secondo il regolamento del programma. Per la prima volta dalla nascita di Boldbrain, nel 2018, viene così superata la soglia delle 100 candidature idonee, con una crescita di oltre il 30% rispetto alle 78 registrate nel 2025.
Delle 102 candidature ammissibili, 75 provengono dalla Svizzera. Il Ticino si conferma il principale Cantone di provenienza, con 58 candidature, pari al 77% del totale svizzero. Seguono Zurigo con 7 candidature, Ginevra e Lucerna con 2 ciascuna, mentre altri sei Cantoni - Basilea Città, Giura, Argovia, Vaud, Svitto e Nidvaldo - sono rappresentati con un progetto ciascuno. Una distribuzione che conferma la capacità del programma di raggiungere progressivamente progetti imprenditoriali anche al di fuori del territorio cantonale.
Anche la varietà dei settori rappresentati testimonia l’eterogeneità delle idee candidate. ICT/Software & Data Engineering si conferma l’ambito più presente, con il 28,4% delle candidature, seguito da Life Science con il 10,8%. Fintech/Insurance Tech, Social Entrepreneurship/Education e Sport/Leisure/Tourism/Lifestyle rappresentano ciascuno il 9,8% del totale.
Le candidature del 2026 evidenziano inoltre un significativo grado di sviluppo dei progetti. 31 candidature ammissibili hanno già raggiunto la fase di prototipo, 15 si trovano in fase beta (ossia stanno testando sul mercato una prima versione della propria soluzione) e 16 sono già presenti sul mercato. 27 candidati hanno inoltre già costituito formalmente la propria azienda, evidenziando come una parte rilevante dei progetti si presenti al programma con un percorso imprenditoriale già avviato.
Le candidature sono state valutate da un comitato di selezione composto da esperti provenienti dal mondo economico, accademico e imprenditoriale. Tra i criteri considerati figurano il valore dell’idea, la scalabilità, il grado di innovazione, il modello di business, la qualità del team e l’impegno a sviluppare l’attività partendo dal Ticino. Al termine del processo sono stati selezionati i 20 team che prenderanno parte all’edizione 2026 di Boldbrain Startup Challenge.
AlpGuard
Numyra
Amorph
Octo Imaging Technologies
ARCO
Physical AI for Exosceletons and Robots
authentica
QBone
EORA Energy
GMESH
Real Frame
Splinter
GridSphere
Swisshome AI
MediStrata
Veles Analytics
Neosens
Virgil.ia
Nomera CH
Yu!
Tra i 20 progetti selezionati, 18 provengono dalla Svizzera e 2 dall’Italia. Dei team svizzeri, 16 arrivano dal Ticino, mentre Svitto e Nidvaldo sono rappresentati da un progetto ciascuno. Dal punto di vista settoriale, ICT/Software & Data Engineering è l’ambito maggiormente rappresentato, con 9 startup, seguito dal settore Life Science, con 4 progetti e dall’Energy/Cleantech con 3.
Anche tra i selezionati emerge un buon livello di maturità: 8 startup sono già costituite, di cui 2 già sul mercato.
«Il record di candidature raggiunto quest’anno rappresenta per noi un segnale importante: dimostra l’interesse crescente verso Boldbrain e, più in generale, verso il Ticino come luogo nel quale sviluppare un progetto imprenditoriale innovativo. Ma oltre ai numeri, ciò che conta è la qualità dei progetti e delle persone che li portano avanti. Nei prossimi tre mesi il nostro compito sarà offrire loro competenze, metodo, confronto e connessioni con l’ecosistema, affinché possano verificare e rafforzare concretamente il potenziale delle loro idee», sottolinea Barbara Pin, responsabile del settore startup in Agire.
Il percorso è iniziato oggi con il primo incontro ufficiale presso l’Auditorium del Suglio Business Center di Manno, sede della Fondazione Agire e del Tecnopolo Ticino. Nei prossimi tre mesi, i team saranno accompagnati da coach professionisti e parteciperanno a sei workshop, applicando ai propri progetti gli strumenti e le competenze acquisiti durante il programma.
Al termine della fase di accelerazione, dieci dei venti team saranno selezionati per accedere alla finale. La Cerimonia di premiazione, aperta a tutti (iscriziono cliccando qui), si terrà il 10 dicembre 2026 al Palazzo dei Congressi di Lugano, dove i finalisti presenteranno i propri progetti davanti al pubblico e si contenderanno i premi dell’edizione 2026.
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