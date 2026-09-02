«Pelle e allergie: che legame c’è?»

A moderare la serata è stata Maristella Polli, produttrice e giornalista televisiva, già presidente della Commissione sanità e sicurezza sociale del Gran Consiglio. Il suo contributo ha aiutato a collocare il tema della pelle e delle allergie in una prospettiva più ampia, legata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e alla necessità di rendere le conoscenze mediche accessibili anche al grande pubblico.

Il Dr. med. Giovanni Ferrari, dello studio medico specialistico Allergocentro, specialista FMH in Allergologia e Immunologia clinica e in Pediatria, ha illustrato i principali meccanismi delle allergie e le differenze che si possono riscontrare tra bambini e adulti. Particolare attenzione è stata riservata all’aumento delle manifestazioni allergiche, all’influenza esercitata dai cambiamenti climatici e al valore del dialogo con il paziente per individuare gli accertamenti più appropriati.