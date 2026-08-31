Un biglietto speciale per il tradizionale Raduno Internazionale dello Spazzacamino
Il tradizionale appuntamento a Santa Maria Maggiore si terrà dal 4 al 7 settembre. Le FART colgono l'occasione con un biglietto speciale con la Centovallina.
LOCARNO - Dal 4 al 7 settembre 2026 il caratteristico borgo della Valle Vigezzo ospiterà il tradizionale evento, uno dei più suggestivi per omaggiare la figura dello spazzacamino. Ne sono attesi oltre 1000 provenienti da tutto il mondo.
Per l’occasione la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone un biglietto speciale per raggiungere Santa Maria Maggiore comodamente in treno. Il viaggio attraverso un paesaggio spettacolare lungo una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Europa diventa parte integrante dell’esperienza.
Per quattro giorni il borgo si animerà con sfilate, incontri, dimostrazioni pratiche e momenti di festa, trasformando le vie del centro in un grande spettacolo a cielo aperto fatto di colori, musica e tradizioni. Il momento più atteso sarà la sfilata prevista la domenica mattina.
Momenti intensi che sapranno risvegliare immagini iconiche legate alla figura professionale dello spazzacamino, per celebrarne il mestiere, ma anche per ricordarne il duro destino che segnò tanti bambini partiti dalla Valle Vigezzo, come pure dalle Centovalli.
«Il Raduno degli Spazzacamini è un evento per tutta la famiglia. Rientra negli appuntamenti da non perdere e da vivere in combinazione con il viaggio in treno. Una linea ferroviaria che si snoda attraverso un paesaggio ricco di storia e tradizioni, e capace di narrare un passato importante con un’attenzione contemporanea e avvincente», sottolinea Claudio Blotti, Direttore FART.
La visita del Museo dello spazzacamino, punto di riferimento della memoria e delle tradizioni della Valle Vigezzo, completa il viaggio.
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