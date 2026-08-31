Un biglietto speciale per il tradizionale Raduno Internazionale dello Spazzacamino

«Il Raduno degli Spazzacamini è un evento per tutta la famiglia. Rientra negli appuntamenti da non perdere e da vivere in combinazione con il viaggio in treno. Una linea ferroviaria che si snoda attraverso un paesaggio ricco di storia e tradizioni, e capace di narrare un passato importante con un’attenzione contemporanea e avvincente», sottolinea Claudio Blotti, Direttore FART.