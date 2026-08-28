Nuova sede per l’ATMM
Open day con lezioni di prova gratuite e incontri con i docenti nella nuova struttura di Locarno.
LOCARNO - Mercoledì 2 settembre l’Accademia Ticinese di Musica Moderna apre le porte alla nuova sede presso il Centro Cristiano CEP, in via Vallemaggia 23 a Locarno.
Dalle 13 alle 19 si potrà visitare la struttura e incontrare tre docenti della scuola: André Sampaio per i corsi di chitarra e basso elettrico, Giulia Larghi per il violino e Andrea Varolo per la batteria.
Tutte le informazioni si trovano sul sito della scuola (atmm.ch). Per riservare una lezione di prova gratuita basta contattare la segreteria dell’ATMM allo 091 756 15 40.
Importante novità dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) sono rette scolastiche più accessibili, con contributi fino al 40 percento per i giovani sotto i 25 anni, grazie al sostegno cantonale.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!