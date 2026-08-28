Bra’s Festival incontra il Ticino: da Melide nasce un ponte tra Piemonte e Svizzera italiana

BRA’S Festival, in programma a Bra dal 17 al 20 settembre 2026, è una manifestazione che valorizza le eccellenze del territorio – dalla Salsiccia di Bra al Formaggio Bra DOP, dal Pane al Riso di Bra – attraverso gastronomia, cultura, incontri, degustazioni e la partecipazione di chef di rilievo. L’edizione 2024 aveva superato le 80.000 presenze, confermando la capacità del Festival di attrarre pubblico anche oltre i confini regionali.



Dalla Salsiccia di Bra al ponte con il Ticino

L’incontro di Melide nasce da un percorso iniziato alcuni anni fa, quando David Camponovo ha conosciuto BRA’S Festival e ne ha seguito nel tempo la crescita. Già a dicembre 2024 aveva creato un progetto.

