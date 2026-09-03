Da 40 e 25 anni, al servizio della clientela
Da Morbio Inferiore fino a Castione, passando per Lugano e Canobbio. I giubilei di quattro dipendenti Coop.
Da Morbio Inferiore fino a Castione, passando per Lugano e Canobbio. I giubilei di quattro dipendenti Coop.
Quarant’anni di sorrisi, attenzione e rapporti di fiducia: è questa la storia professionale di Lara Crivelli, collaboratrice della Coop di Serfontana, che alla cassa ha saputo trasformare i tanti incontri quotidiani con la clientela in legami speciali.
Determinata e sensibile, con la gentilezza e la disponibilità che da sempre la contraddistinguono, Lara ha accompagnato generazioni di clientela, vedendo crescere bambini che oggi, da adulti, tornano a fare la spesa con i propri figli. Un rapporto umano costruito giorno dopo giorno, fatto di piccoli gesti, saluti per nome e una fiducia che va ben oltre il semplice momento della spesa.
Le relazioni sono al centro anche della storia di Francesca Mazzone, collaboratrice presso la Coop Canobbio Ipermercato Resega, che festeggia venticinque anni vissuti con passione e autenticità. Una vicinanza alla clientela tale che molti clienti l’hanno seguita nei suoi spostamenti da una Coop all’altra.
Di crescita e determinazione parla invece Graziano Miglietta, della Coop Lugano Maderno, raccontando una carriera costruita passo dopo passo: dalla gavetta alla gerenza, sempre guidato dall’impegno, dalla costanza e dalla voglia di raggiungere nuovi traguardi.
E poi c'è Massimiliano Palermo, capo gruppo di Panofina Castione, che da venticinque anni porta ogni giorno entusiasmo, competenza e passione nel mondo della panificazione. Tra profumi, impasti e dedizione, accompagna con orgoglio la crescita di un mestiere fatto di cura e tradizione.
A Lara Crivelli, Francesca Mazzone, Graziano Miglietta e Massimiliano Palermo vanno le più sincere congratulazioni e un sentito grazie per i loro 40 e 25 anni di impegno, motivazione e disponibilità in Coop.
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