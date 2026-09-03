Da 40 e 25 anni, al servizio della clientela

Determinata e sensibile, con la gentilezza e la disponibilità che da sempre la contraddistinguono, Lara ha accompagnato generazioni di clientela, vedendo crescere bambini che oggi, da adulti, tornano a fare la spesa con i propri figli. Un rapporto umano costruito giorno dopo giorno, fatto di piccoli gesti, saluti per nome e una fiducia che va ben oltre il semplice momento della spesa.