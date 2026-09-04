L'Ospedale Regionale di Lugano ha un nuovo primario di Immunologia clinica e Reumatologia
Si tratta del Dr. med. Francesco Boin che entrerà formalmente in carica da questo settembre e darà avvio alla creazione del nuovo Servizio, che entrerà in funzione entro il 2027.
BELLINZONA - Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Ospedaliero Cantonale ha nominato il Prof. Dr. med. Francesco Boin, specialista in Immunologia clinica, quale nuovo primario del Servizio di Immunologia clinica e Reumatologia dell’EOC. In servizio dal 1° settembre 2026, il Prof. Boin darà avvio alla creazione del nuovo Servizio, la cui istituzione formale è prevista entro il 2027.
Laureatosi in Medicina con lode presso l'Università di Padova, il Prof. Boin vanta una carriera accademica di alto profilo. Dopo le prime esperienze formative in Italia e l’ottenimento del titolo di specialista in Allergologia e Immunologia clinica nel 1998, si trasferisce negli Stati Uniti, dove completa la specializzazione in Medicina Interna presso la prestigiosa Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, e successivamente una fellowship in Reumatologia presso la Johns Hopkins University di Baltimora, Maryland, dove inizia anche la sua carriera accademica come docente.
Dopo un decennio alla Johns Hopkins University, nel corso del quale ha diretto la Ricerca Traslazionale presso il Centro Sclerodermia, il Prof. Boin si trasferisce in California. Presso l’Università della California, San Francisco (UCSF), diventa Professore di Medicina e Dermatologia e fonda il Centro Sclerodermia, consolidando la sua fama di esperto internazionale nella malattia. Dal 2020 è Professore di Medicina e Direttore della Divisione di Reumatologia presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, nonché membro del Kao Autoimmunity Institute e Professore di Medicina presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA).
La sua attività di ricerca, finanziata da importanti enti come il National Institutes of Health (NIH), si concentra sui meccanismi immunitari e genetici alla base delle malattie autoimmuni, con l'obiettivo di identificare nuovi biomarcatori e sviluppare terapie sempre più mirate e personalizzate.
Il Prof. Boin è un medico di comprovata esperienza, in possesso di una solida specializzazione in Immunologia clinica riconosciuta in Svizzera. A questa si aggiunge una Board Certification americana in Reumatologia, conseguita dopo un rigoroso percorso formativo presso le più prestigiose università statunitensi. In coerenza con il suo profilo di specialista nelle malattie autoimmuni sistemiche rare e complesse l'attività del Prof. Boin sarà principalmente incentrata sull'Immunologia clinica e sulla gestione di queste patologie ad alta complessità. Il suo compito primario sarà quello di costruire il nuovo Servizio, definendone l'organizzazione, i percorsi diagnostico-terapeutici e le collaborazioni multidisciplinari con altre discipline.
Per garantire una copertura completa e continuativa di tutte le esigenze del territorio, il Prof. Boin sarà affiancato da un team di reumatologi che si occuperanno dell'attività clinica quotidiana, incluse le patologie degenerative, le artriti e i reumatismi dei tessuti molli. L'integrazione tra la sua leadership scientifica e l'esperienza clinica dei colleghi reumatologi e immunologi permetterà di offrire ai pazienti ticinesi un'assistenza all'avanguardia e completa.
Con il suo arrivo, l'EOC intende completare l'offerta specialistica cantonale e strutturarsi per rispondere alla crescente domanda di cure nel campo delle malattie infiammatorie croniche e autoimmuni, in linea con gli obiettivi strategici dell'EOC. La creazione di un Servizio di Immunologia clinica e Reumatologia riflette proprio la necessità di integrare queste due discipline specialistiche per rispondere alla complessità delle patologie infiammatorie. Il Prof. Boin sarà a capo di questo nuovo Servizio nella sua interezza, coordinando un team di specialisti per garantire una presa in carico completa dei pazienti.
«Sono profondamente grato alla leadership dell'Ente Ospedaliero Cantonale per la fiducia accordatami. Inizio con grande entusiasmo questo nuovo capitolo della mia vita personale e professionale. La mia priorità è costruire un programma di reumatologia e immunologia che eroghi un'eccellenza clinica, centrato sul paziente, e pronto a trasferire l'innovazione scientifica al servizio della diagnosi, del management terapeutico e dello sviluppo di nuovi trattamenti. Desidero inoltre favorire l'integrazione profonda del nostro servizio con il territorio e la comunità dei colleghi reumatologi, e ancorare questo programma alla missione accademica della Facoltà di Scienze Biomediche dell'Università della Svizzera italiana», commenta Boin.
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