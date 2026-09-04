L'Ospedale Regionale di Lugano ha un nuovo primario di Immunologia clinica e Reumatologia

Dopo un decennio alla Johns Hopkins University, nel corso del quale ha diretto la Ricerca Traslazionale presso il Centro Sclerodermia, il Prof. Boin si trasferisce in California. Presso l’Università della California, San Francisco (UCSF), diventa Professore di Medicina e Dermatologia e fonda il Centro Sclerodermia, consolidando la sua fama di esperto internazionale nella malattia. Dal 2020 è Professore di Medicina e Direttore della Divisione di Reumatologia presso il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, nonché membro del Kao Autoimmunity Institute e Professore di Medicina presso l’Università della California, Los Angeles (UCLA).

La sua attività di ricerca, finanziata da importanti enti come il National Institutes of Health (NIH), si concentra sui meccanismi immunitari e genetici alla base delle malattie autoimmuni, con l'obiettivo di identificare nuovi biomarcatori e sviluppare terapie sempre più mirate e personalizzate.