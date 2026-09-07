Da Manno, Jaipur Robotics raccoglie 4,3 milioni per l'espansione internazionale

«Il Ticino ha avuto un ruolo fondamentale nel percorso di crescita di Jaipur», afferma Ermes Zamboni, co-fondatore e CEO di Jaipur Robotics. «Partendo dalla partecipazione a Boldbrain Startup Challenge, abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con l'ecosistema locale dell'innovazione e, soprattutto, di instaurare un dialogo diretto e costruttivo con le istituzioni e le realtà del territorio. Questo ci ha permesso di trasformare un primo contatto in una collaborazione concreta con ACR, diventata il nostro primo cliente in Ticino. La possibilità di comunicare e confrontarci direttamente con le autorità locali ha rappresentato un elemento importante per sviluppare e validare la nostra tecnologia sul territorio.»