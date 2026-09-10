Fundraising per Non Profit
Impact Hub Ticino e lastminute foundation lanciano la seconda edizione del corso gratuito e online per organizzazioni non profit del territorio.
LUGANO - Impact Hub Ticino e lastminute foundation lanciano la seconda edizione di "Fundraising per Non Profit", percorso gratuito online rivolto alle organizzazioni non profit del Ticino e delle aree limitrofe. Il corso durerà cinque settimane e punta a fornire strumenti pratici e strategie per consolidare l'efficacia degli enti e aumentarne l'impatto.
«Il fundraising è uno strumento di crescita e cambiamento per le organizzazioni non profit - afferma Elisa Bonini, consulente e formatrice in fundraising, pubbliche relazioni e comunicazione, che condurrà il percorso -. Nella prima edizione ho avuto il piacere di conoscere organizzazioni molto diverse per dimensioni, posizionamento e purpose. I partecipanti sono stati co-protagonisti del percorso, condividendo esperienze che hanno arricchito l'apprendimento di tutti. Mi auguro che anche questa seconda edizione mantenga lo stesso spirito di scambio e crescita reciproco».
In Ticino il settore non profit è particolarmente vivace, con numerose organizzazioni attive in ambiti che vanno dal sociale alla cultura, dalla salute all'ambiente. La presenza di progetti e iniziative offre un terreno favorevole all'innovazione sociale e all'impegno civico, in un contesto nel quale operano anche diverse fondazioni erogative.
«Con questo corso intendiamo dare alle organizzazioni locali gli strumenti per valorizzare le risorse esistenti e attivare una rete di stakeholder, donatori, donatrici e persone volontarie capace di sostenere l'impatto che intendono generare», spiega Dario Dellanoce, responsabile del corso per Impact Hub Ticino.
«La formazione rappresenta per noi uno strumento fondamentale per accompagnare le organizzazioni non profit nel rafforzamento delle proprie competenze e nella costruzione di percorsi di fundraising sostenibili. Per questo siamo stati tra i primi a promuovere questo tipo di iniziative e sono già diversi anni che sviluppiamo percorsi direttamente come Fondazione e, allo stesso tempo, collaboriamo con realtà diverse, come Impact Hub Ticino in questo caso, così da intercettare organizzazioni e bisogni che provengono da contesti differenti. Siamo particolarmente felici di proseguire questa collaborazione, anche alla luce dei risultati delle precedenti edizioni e delle positive sinergie che si sono create», dichiara Susanna Sguera, Direttrice Generale di lastminute foundation.
Al termine del corso, le organizzazioni avranno inoltre la possibilità di essere selezionate per ricevere borse di studio che permetteranno di partecipare gratuitamente al Festival del Fundraising 2027, indicato dagli organizzatori come il più importante congresso italiano dedicato al fundraising, in programma a Riccione il 14, 15 e 16 giugno 2027.
Il percorso si svolgerà online su una piattaforma dedicata e comprenderà complessivamente 18 ore di formazione: due ore per l'audit iniziale, un'ora di restituzione e 15 ore di sessioni formative. Gli incontri inizieranno il 4 novembre e termineranno il 2 dicembre 2026. La partecipazione è limitata a un massimo di dieci organizzazioni non profit e il corso è riservato a chi non ha già frequentato una precedente edizione. Le candidature sono aperte fino al 20 settembre 2026. Programma e modalità di candidatura sono disponibili sul sito di Impact Hub Ticino all'indirizzo http://ticino.impacthub.net/event-details/corso-di-fundraising-per-non-profit-2026.
A condurre il percorso sarà Elisa Bonini, laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in marketing, comunicazione per il turismo, fundraising e progettazione. Ha approfondito la leadership con masterclass WOBI tenute da esperti come Daniel Goleman e Bill George. Come consulente e formatrice in fundraising, PR e comunicazione ha collaborato, tra gli altri, con lastminute foundation, Friends of Florence, Fondazione Careggi ETS, Pinacoteca Nazionale di Siena e Fondazione Teatri di Pistoia. Il suo mantra è: "Se cresci tu, cresco anche io".
Impact Hub Ticino è un'associazione no profit che opera sul territorio per favorire un ecosistema imprenditoriale inclusivo, interculturale e intergenerazionale, mettendo in rete organizzazioni, change-maker e persone attive nell'innovazione, nell'imprenditoria, nella finanza e nella filantropia. Organizza eventi e iniziative, realizza progetti, accompagna persone, organizzazioni e aziende e dispone di uno spazio di coworking. Fa parte di una rete mondiale composta da più di 120 hub.
Lastminute foundation promuove l'innovazione sociale, culturale e tecnologica attraverso lo sviluppo e il sostegno di progetti educativi innovativi orientati alla crescita personale e collettiva. Sostiene inoltre iniziative per migliorare la qualità della vita di persone svantaggiate, fragili o vulnerabili e promuove l'educazione digitale e un uso più consapevole ed efficace delle tecnologie, prestando particolare attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile.
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