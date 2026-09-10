Fundraising per Non Profit

A condurre il percorso sarà Elisa Bonini, laureata in Conservazione dei Beni Culturali e specializzata in marketing, comunicazione per il turismo, fundraising e progettazione. Ha approfondito la leadership con masterclass WOBI tenute da esperti come Daniel Goleman e Bill George. Come consulente e formatrice in fundraising, PR e comunicazione ha collaborato, tra gli altri, con lastminute foundation, Friends of Florence, Fondazione Careggi ETS, Pinacoteca Nazionale di Siena e Fondazione Teatri di Pistoia. Il suo mantra è: "Se cresci tu, cresco anche io".

Impact Hub Ticino è un'associazione no profit che opera sul territorio per favorire un ecosistema imprenditoriale inclusivo, interculturale e intergenerazionale, mettendo in rete organizzazioni, change-maker e persone attive nell'innovazione, nell'imprenditoria, nella finanza e nella filantropia. Organizza eventi e iniziative, realizza progetti, accompagna persone, organizzazioni e aziende e dispone di uno spazio di coworking. Fa parte di una rete mondiale composta da più di 120 hub.