Messo in sicurezza il Parco Commerciale Grancia... ma era un'esercitazione
La prova di evacuazione, completata con successo. Si è conclusa in soli 6 minuti.
La prova di evacuazione, completata con successo. Si è conclusa in soli 6 minuti.
GRANCIA - Mercoledì 16 settembre, i clienti del Parco Commerciale Grancia hanno preso parte ad un’insolita attività. Alle 9:03 del mattino è infatti scattato un allarme che ha dato il via ad un’esercitazione di evacuazione.
La simulazione ha coinvolto la clientela e tutto il personale del Parco Commerciale. Accompagnati dal suono della sirena, con diligenza e calma, i collaboratori dei diversi negozi hanno seguito le procedure previste, accompagnando i clienti verso i rispettivi “punti di raccolta”.
In soli 6 minuti l’intero centro commerciale è stato evacuato
Un risultato reso possibile anche grazie allo spirito di collaborazione tra il personale dei vari punti vendita e i clienti, che hanno seguito le indicazioni con attenzione e disponibilità, contribuendo allo svolgimento ordinato e sicuro dell’esercitazione.
Dal momento in cui è stato dato l’avviso fino al termine della prova, l’esercizio si è svolto in totale sicurezza, permettendo di verificare concretamente l’efficacia delle procedure e il coordinamento tra le diverse attività del Parco.
Il Parco Commerciale Grancia ha da sempre un occhio attento e di riguardo rivolto alla sicurezza dei suoi clienti e del suo personale.
Dopo soli 6 minuti, l’esercitazione si è conclusa e il Parco Commerciale ha ripreso la sua normale attività, con i suoi clienti e collaboratori ancora più consapevoli dell’importanza di collaborare, mantenere la calma e seguire le indicazioni in caso di emergenza.
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