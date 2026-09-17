Messo in sicurezza il Parco Commerciale Grancia... ma era un'esercitazione

In soli 6 minuti l’intero centro commerciale è stato evacuato

Un risultato reso possibile anche grazie allo spirito di collaborazione tra il personale dei vari punti vendita e i clienti, che hanno seguito le indicazioni con attenzione e disponibilità, contribuendo allo svolgimento ordinato e sicuro dell’esercitazione.

Dal momento in cui è stato dato l’avviso fino al termine della prova, l’esercizio si è svolto in totale sicurezza, permettendo di verificare concretamente l’efficacia delle procedure e il coordinamento tra le diverse attività del Parco.