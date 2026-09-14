Da 45 edizioni nel cuore di Lugano: Autonassa 2026 tra auto, tecnologia e spettacolo
L’evento trasforma il centro di Lugano in un salone dell’auto a cielo aperto con 166 vetture, incontri, attività per famiglie e omaggi alla storia della manifestazione.
LUGANO - Quarantacinque edizioni e un'idea che affonda le proprie radici nel 1979. Dal 17 al 20 settembre 2026 Autonassa torna nel cuore di Lugano con 48 marchi e 166 vetture, trasformando Via Nassa e il centro cittadino in un grande salone dell'automobile a cielo aperto.
L'edizione 2026 celebra anche la storia della manifestazione. La grafica scelta dagli organizzatori riprende infatti il manifesto originale realizzato nel 1979 dallo Studio R. Chicherio, creando un collegamento ideale tra la prima Autonassa e quella di oggi.
Un'intuizione nata negli anni Settanta
La storia di Autonassa comincia alla metà degli anni Settanta da una serie di incontri tra Angelo Vismara, allora presidente del Gruppo del Luganese dell'UPSA, e alcuni esponenti dell'Associazione Via Nassa, tra cui l'allora presidente Gilberto Trombetta. L'obiettivo era proporre una formula diversa dai tradizionali saloni ospitati nei padiglioni fieristici: portare le automobili nuove direttamente tra le persone, nel centro della città e senza biglietto d'ingresso.
Il progetto dovette confrontarsi con le regole del Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra, che all'epoca disponeva di un diritto di esclusività sulle esposizioni multimarca di vetture nuove in Svizzera. Vismara, allora membro del Comitato di organizzazione del Salone di Ginevra, arrivò dopo una lunga trattativa a un compromesso: la manifestazione avrebbe potuto svolgersi all'aperto, con un massimo di sei automobili esposte per ciascun marchio.
La prima edizione si tenne così nel 1979 e fu inaugurata dall'allora sindaco di Lugano, Avv. Pelli. La formula che univa automobili, commercio e centro storico attirò il pubblico e suscitò attenzione anche fuori dal cantone. Nella sua essenza, quel modello è rimasto invariato fino a oggi.
Dal 1979 a oggi, l'automobile cambia volto
In quasi mezzo secolo il settore automobilistico si è trasformato profondamente. Motorizzazioni, sicurezza e design si sono evoluti, mentre nuovi costruttori e nuovi Paesi produttori sono entrati sul mercato. Elettrificazione, digitalizzazione, connettività e sistemi di assistenza alla guida stanno modificando ulteriormente il concetto di automobile.
Autonassa conserva però la propria formula originaria: concentrare in un unico luogo un'offerta molto ampia e consentire al pubblico di confrontare liberamente modelli e tecnologie nel cuore della città.
In esposizione 166 vetture di 48 marchi
L'edizione 2026 riunirà 48 marchi e 166 vetture. L'offerta spazierà dalle city car ai SUV, dalle familiari alle sportive e supersportive, fino ai modelli con motorizzazioni tradizionali, ibride ed elettriche.
Saranno presenti Abarth, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, BAIC, Bentley, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, JAC Motors, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Leapmotor, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MG, Microlino, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali e Volvo.
Via Nassa resta parte integrante dell'identità della manifestazione, grazie all'incontro tra automobili, attività commerciali e centro storico. Anche nel 2026 JardinSuisse Ticino accompagnerà l'evento con composizioni floreali e installazioni verdi distribuite lungo il percorso espositivo.
A Piazza Rezzonico arrivano i TicinoSkills
La collaborazione con JardinSuisse Ticino porterà inoltre a Piazza Rezzonico i TicinoSkills dei giardinieri paesaggisti. Da giovedì 17 a sabato 19 settembre otto partecipanti, divisi in quattro squadre, saranno impegnati nella realizzazione di allestimenti paesaggistici di 3,5 per 3,5 metri.
Il pubblico potrà seguire dal vivo lo sviluppo dei lavori. La coppia vincitrice sarà premiata nel primo pomeriggio di sabato 19 settembre e rappresenterà il Ticino agli SwissSkills 2027, in programma a Berna dal 14 al 18 settembre 2027.
Dai simulatori alle attività per le famiglie
Accanto alle automobili esposte torna Racing Lab, la prima Business-Racing Lounge del Ticino. Con Autonassa SimRaceCup i visitatori potranno utilizzare simulatori professionali e confrontarsi in una competizione virtuale di velocità su pista.
Spazio anche alle famiglie. In Piazza Manzoni tornerà la storica Giostra Disney, con gonfiabili e scivoli per i più piccoli, mentre allo stand di Generali Assicurazioni sarà proposta una Ruota della fortuna con premi personalizzati Autonassa. In Piazza Riforma, RICORDI STAMPATI - Fotografia Popolare realizzerà invece ritratti stampati e incorniciati sul momento.
Inaugurazione il 17 settembre
Autonassa è organizzata dal Gruppo del Luganese dell'UPSA - Unione professionale svizzera dell'automobile, con il patrocinio della Città di Lugano e dell'Associazione Via Nassa. La cerimonia ufficiale di inaugurazione della 45ª edizione è prevista giovedì 17 settembre alle 18 al Municipio di Lugano, alla presenza di Marco Chiesa, Municipale della Città di Lugano e Capodicastero Consulenza e Gestione, e del presidente UPSA Pasquale Ciccone.
Il recupero del manifesto del 1979 sintetizza così il filo conduttore dell'edizione: guardare alle origini di una manifestazione nata da una formula allora innovativa, mentre le 166 vetture presenti raccontano le trasformazioni e le diverse direzioni dell'automobile contemporanea.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!