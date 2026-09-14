Da 45 edizioni nel cuore di Lugano: Autonassa 2026 tra auto, tecnologia e spettacolo

Dal 1979 a oggi, l'automobile cambia volto

In quasi mezzo secolo il settore automobilistico si è trasformato profondamente. Motorizzazioni, sicurezza e design si sono evoluti, mentre nuovi costruttori e nuovi Paesi produttori sono entrati sul mercato. Elettrificazione, digitalizzazione, connettività e sistemi di assistenza alla guida stanno modificando ulteriormente il concetto di automobile.