Casinò Lugano, nuova stagione tra slot esclusive, jackpot, tornei e gastronomia

Dal Bingo ai tornei di Black Jack e Roulette

Il calendario propone anche nuove occasioni di gioco e socialità. Il Bingo entra nelle promozioni della gaming floor con appuntamenti ogni martedì di settembre, mentre il Burraco torna nello spazio eventi Hall In, al terzo piano, l'11 ottobre e il 15 novembre.

Proseguono inoltre i tornei ai tavoli: il Summer Black Jack si concluderà il 17 settembre, mentre alla Roulette saranno dedicate le giornate del 9 ottobre e del 29 novembre. Sono previste anche serate dedicate ai tavoli francesi e alla tradizione dei grandi giochi da casinò.