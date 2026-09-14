Casinò Lugano, nuova stagione tra slot esclusive, jackpot, tornei e gastronomia
Nuove slot esclusive, tornei e serate a tema arricchiscono l'autunno del Casinò tra divertimento e sapori.
LUGANO - Una nuova stagione all'insegna della diversificazione prende il via al Casinò Lugano, che da settembre amplia la propria offerta con nuove slot, jackpot, tornei, appuntamenti di gioco ed esperienze gastronomiche.
Sulla gaming floor arrivano otto nuove slot Phoenix Link™ e Dragon Link™, quattro per ciascuna tipologia, disponibili in Svizzera solo al Casinò Lugano. Le nuove proposte comprendono Hold & Spin, Free Games e jackpot progressivi e si aggiungono ai jackpot già presenti: lo Swiss Jackpot ha superato 1,2 milioni di franchi, Mega Mongolfiere quota 260'000 franchi e Blazing Black Jack oltrepassa i 230'000 franchi. Gli importi indicati sono aggiornati al 10 settembre 2026.
Dal Bingo ai tornei di Black Jack e Roulette
Il calendario propone anche nuove occasioni di gioco e socialità. Il Bingo entra nelle promozioni della gaming floor con appuntamenti ogni martedì di settembre, mentre il Burraco torna nello spazio eventi Hall In, al terzo piano, l'11 ottobre e il 15 novembre.
Proseguono inoltre i tornei ai tavoli: il Summer Black Jack si concluderà il 17 settembre, mentre alla Roulette saranno dedicate le giornate del 9 ottobre e del 29 novembre. Sono previste anche serate dedicate ai tavoli francesi e alla tradizione dei grandi giochi da casinò.
Gli appuntamenti gastronomici
La nuova stagione coinvolge anche la ristorazione. Ogni venerdì il Ristorante Elementi propone la Friday Edition, con un menu speciale diverso ogni settimana a un prezzo dedicato. La domenica, invece, le partite di Serie A trasmesse in diretta sono accompagnate dalla proposta "Hamburger da Serie A", con uno speciale menu gourmet.
Da metà settembre il bar del secondo piano, nella sala tavoli, si veste dei colori di Kinley Purple e propone Kinley Purple Rain, cocktail signature creato in esclusiva.
Il 17 settembre è inoltre in programma una serata dedicata ai sapori e alle atmosfere della Spagna, organizzata in collaborazione con la cantina VILARNAU. Il menu sarà accompagnato da una selezione di vini spagnoli e proposto sulla terrazza panoramica al terzo piano con vista sul lago.
Il 29 ottobre la Sala Hall In ospiterà invece una serata lounge della rassegna enogastronomica San Pellegrino Sapori Ticino, con gusto, atmosfera e musica dal vivo.
Il calendario proseguirà il 18 novembre con "Amarone, l'Arte del Tempo", appuntamento realizzato con la Cantina Allegrini e dedicato alle diverse espressioni dell'Amarone e alla sua evoluzione nel tempo. Alla serata parteciperà anche un membro della famiglia Allegrini, che accompagnerà gli ospiti in un percorso tra storia, tradizione e caratteristiche del vino.
Tra gaming, tornei, jackpot, nuovi format e gastronomia, il Casinò Lugano punta così ad ampliare le occasioni per vivere i propri spazi con esperienze differenti e complementari.
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