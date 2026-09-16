Fill-App: dal Ticino la prima AI svizzera istruita da chi lavora nell'apprendistato da trent'anni
Online dal 21 settembre, permetterà a ragazze e ragazzi a strutturare il loro CV e la loro lettera di motivazioni per cercare un tirocinio in Ticino.
Per un giovane su tre, la parte più difficile nella ricerca di un posto di apprendistato non è il colloquio e nemmeno la paura di un rifiuto: è scrivere la candidatura. Lo dice il Barometro delle transizioni (indagine gfs.bern su mandato della SEFRI, agosto 2025): il 34% dei giovani interpellati indica la stesura del dossier come la sfida più grande, la voce più citata in assoluto. Dall'altra parte del tavolo il quadro è speculare: tra le aziende con posti di apprendistato rimasti vacanti, il 56% indica come causa principale le candidature inadeguate e il 53% l'assenza totale di candidature. Un cortocircuito: chi cerca un posto non sa come presentarsi, chi lo offre non riceve dossier su cui poter decidere.
Da questa constatazione, da trent'anni nel mondo dell'apprendistato e da un fatto preciso, nasce Fill-App, la piattaforma di Fill-Up apprentice sagl online dal 21 settembre 2026.
L'idea è nata da un fatto reale. Un'azienda che collabora con Fill-Up cercava un apprendista. Le candidature arrivate non erano in linea con il profilo cercato e l'azienda non aveva intenzione di convocare nessuno.
Una candidatura però ha catturato l'attenzione di Sara Rossini: «Ho visto quello che non c'era scritto, e ho spiegato all'azienda il potenziale che ci poteva essere dietro quel dossier.» Oggi quel giovane sta iniziando il secondo anno di apprendistato, con voti molto alti e con l'apprezzamento della direzione, e non solo.
«Lì è scattata l'idea: mettere a disposizione dei giovani uno strumento che sappia far emergere la parte che le aziende non vedono, e delle aziende uno strumento per differenziarsi dalle altre».
Come funziona. Fill-App non parte da un formato standard a cui si cambia il nome. Parte dal profilo che il giovane costruisce rispondendo a un questionario guidato: scuola, stage, attività, interessi, responsabilità, punti forti e difficoltà. Da lì l'AI di Fill-Up genera un CV pensato per chi un passato professionale non ce l'ha ancora, una lettera di motivazione diversa per ogni professione e, nella versione completa, una scheda di preparazione al colloquio. Due candidati non avranno mai gli stessi documenti, perché non hanno la stessa storia.
Il valore distintivo: riequilibrare, non nascondere. La differenza si vede sui profili meno lineari: la scuola interrotta, il semestre storto, i voti in risalita ma non ancora belli. L'azienda legge il dossier in ordine — prima la lettera, poi il CV, poi le pagelle — e la lettera decide con quali occhi verrà letto tutto il resto.
«Sono nel mondo dell'apprendistato da trent'anni e ho visto tanti ragazzi validi restare fuori non per quello che valgono, ma per come si raccontano su un foglio», spiega Sara Rossini, fondatrice di Fill-Up apprentice sagl, prima azienda svizzera nell'ambito del coaching dell'apprendistato.
«Le pagelle sono nel dossier e parlano. Una lettera standard o, peggio, gonfiata accanto a una pagella fragile non protegge il giovane: lo espone. La nostra AI fa il contrario. Non nasconde, riequilibra: prende gli elementi veri del profilo — uno sport praticato da anni, un lavoretto estivo, una risalita nei voti — e li mette dove servono, per controbilanciare ciò che da solo chiuderebbe una porta. Il principio è trasformare un'attività in competenze trasversali: è quello che dà sostanza al profilo di un giovane».
Prima in Svizzera. È questo che rende Fill-App la prima piattaforma del suo genere nel Paese: un'intelligenza artificiale istruita non da internet, ma da specialisti dell'apprendistato. Le istruzioni che la guidano le ha scritte personalmente Sara Rossini, riga per riga, trasferendo nell'AI i criteri con cui le aziende formatrici leggono davvero un dossier.
Ogni documento generato porta la certificazione Fill-Up Profile Ready (marchio depositato), riassunta in una frase: l'AI ha dato forma, non contenuto. Accanto, il bollino «Generated by Fill-App» dichiara apertamente che il documento è stato generato da un'AI: non c'è nulla da nascondere, perché il lavoro — inserire i dati, raccontare le esperienze, rispondere alle domande — l'ha fatto il giovane. Per l'azienda che apre il dossier è un segnale chiaro in un'epoca di candidature fotocopia: dietro quelle pagine c'è una persona reale, con dati reali.
L'AI di Fill-Up non sostituisce il giovane, lo supporta nel tradurre le sue esperienze.
Sviluppata in Ticino. La piattaforma è stata realizzata in Ticino da Goodcode SA e prevede due accessi distinti: per il giovane (con i genitori) e per le aziende formatrici. I dati sono ospitati su server in Svizzera e all'AI il profilo arriva senza nome, cognome e data di nascita, quindi senza possibilità di risalire alla persona. Il trattamento avviene con il consenso esplicito del giovane e, per i minorenni, del rappresentante legale.
Candidarsi direttamente dove Fill-Up è presente. Fill-App non è solo uno strumento per scrivere: è anche una porta d'ingresso. Con l'accesso gratuito Fill-App Free il giovane consulta i posti di stage e di apprendistato delle Aziende Verificate Fill-Up — le aziende in cui Fill-Up è presente nella gestione e nella crescita degli apprendisti — e si candida direttamente dalla piattaforma, con i propri documenti o con quelli generati. I pacchetti a pagamento, da CHF 40.–, aggiungono CV e lettere personalizzati e la preparazione al colloquio.
Con Fill-App l'offerta di Fill-Up si completa. Attrarre e selezionare con Fill-App, formare e far crescere con il metodo Fill-Up, essere riconoscibili come Azienda Verificata: un unico ecosistema per tutto l'apprendistato, dall'arrivo delle candidature alla fine della formazione. Un sistema che aiuta le aziende formatrici, sempre più in difficoltà sia nel formare sia nel trovare personale qualificato.
Lo slogan della piattaforma riassume l'approccio: «Chi sei conta. Come ti presenti conta ancora di più».
Fill-Up apprentice sagl — azienda privata con sede a Bellinzona, fondata da Sara Rossini
Prima e unica realtà in Svizzera che trasforma il contesto formativo delle aziende dall'interno, con metodo, presenza e tempo. Accompagna aziende formatrici, apprendisti e famiglie.
Con Fill-App copre ora l'intero arco dell'apprendistato, dalla selezione alla crescita. Attualmente segue 11 aziende partner e una settantina di apprendisti.
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