Fill-App: dal Ticino la prima AI svizzera istruita da chi lavora nell'apprendistato da trent'anni

L'idea è nata da un fatto reale. Un'azienda che collabora con Fill-Up cercava un apprendista. Le candidature arrivate non erano in linea con il profilo cercato e l'azienda non aveva intenzione di convocare nessuno.

Una candidatura però ha catturato l'attenzione di Sara Rossini: «Ho visto quello che non c'era scritto, e ho spiegato all'azienda il potenziale che ci poteva essere dietro quel dossier.» Oggi quel giovane sta iniziando il secondo anno di apprendistato, con voti molto alti e con l'apprezzamento della direzione, e non solo.