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MONTE SAN SALVATORE

Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore

Al Ristorante Vetta del Monte San Salvatore prende il via una nuova rassegna dedicata ai cantoni svizzeri.
Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore
Funicolare Monte San Salvatore SA
Fonte Funicolare Monte San Salvatore SA
Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore
Al Ristorante Vetta del Monte San Salvatore prende il via una nuova rassegna dedicata ai cantoni svizzeri.

Il Monte San Salvatore, balcone panoramico sul Ceresio, apre le porte a un progetto inedito: portare, un cantone alla volta, i sapori e le tradizioni delle diverse regioni della Svizzera fino in vetta. Ad aprire il ciclo, dal 19 settembre al 4 ottobre 2026, sarà l'Appenzello, protagonista della prima "Rassegna Appenzellese" ospitata al Ristorante Vetta.

Un progetto nato da una storia personale
Dietro l'iniziativa c'è una scelta tutt'altro che casuale. A guidarla è Brigitte, gerente del Ristorante Vetta, le cui radici affondano proprio in Appenzello. Ristoratrice dal profondo del cuore, Brigitte ha voluto rendere omaggio alla propria terra d'origine trasformandola nel punto di partenza di un viaggio più ampio: una rassegna itinerante, cantone dopo cantone, che porterà in Ticino le tradizioni gastronomiche e culturali di tutta la Svizzera.

«Volevo condividere con i nostri ospiti un pezzo della mia storia», racconta Brigitte. «L'Appenzello è una terra di sapori autentici e di grande accoglienza: mi sembrava il modo più naturale per dare il via a questo viaggio».

Musica e gastronomia: un'esperienza immersiva
Il momento clou della rassegna è fissato per sabato 26 settembre 2026, quando dalle 11 alle 17 la Kapelle Rondom animerà il Ristorante Vetta con musica dal vivo tipica appenzellese. Un'occasione per vivere un'atmosfera autentica, tra note tradizionali e specialità gastronomiche appenzellesi.

Raggiungere la vetta conviene
Per l'intero mese di settembre, chi sceglie i trasporti pubblici può usufruire dell'offerta RailAway con fino al 50% di sconto sul viaggio e sulla risalita in funicolare — un ulteriore incentivo a scoprire il Monte San Salvatore in modo sostenibile.

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