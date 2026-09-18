Un assaggio di Appenzello in vetta al San Salvatore

Un progetto nato da una storia personale

Dietro l'iniziativa c'è una scelta tutt'altro che casuale. A guidarla è Brigitte, gerente del Ristorante Vetta, le cui radici affondano proprio in Appenzello. Ristoratrice dal profondo del cuore, Brigitte ha voluto rendere omaggio alla propria terra d'origine trasformandola nel punto di partenza di un viaggio più ampio: una rassegna itinerante, cantone dopo cantone, che porterà in Ticino le tradizioni gastronomiche e culturali di tutta la Svizzera.