Novità alla Splash & Spa Tamaro: arriva l'aperitapas del weekend
Sabato e domenica, relax, divertimento e gusto si incontrano in un’unica esperienza.
RIVERA - Splash & Spa Tamaro arricchisce la proposta del weekend con una nuova formula dedicata a chi desidera concludere la propria giornata tra benessere, divertimento e buon cibo: nasce l’Aperitapas, la nuova proposta disponibile ogni sabato e domenica presso il Lounge Bar & Restaurant.
L’Aperitapas sarà disponibile dalle 17:30 e gli ospiti potranno scegliere tra:
- Tris di Tapas
- Tris di Bruschette
- Tagliere di Salumi e Formaggi
Tutte le opzioni includono una bevanda alcolica o analcolica a scelta. L’Aperitapas può essere acquistato direttamente sul posto da tutti gli ospiti della struttura. L’offerta è disponibile esclusivamente per chi è in possesso di un ingresso Splash oppure Splash + SPA.
Pacchetto a prezzo ridotto solo online
Solo acquistando online entro il giorno prima è però possibile approfittare di un prezzo vantaggioso:
- Ingresso serale SPLASH dalle 17:00 alle 21:00 + Aperitapas a soli CHF 43.-
- Ingresso serale SPA dalle 17:00 alle 21:00 + Aperitipas a soli CHF 58.-
Con questo pacchetto l’esperienza inizia con un ingresso serale Splash oppure Splash + SPA valido dalle 17:00 alle 21:00, per concedersi qualche ora tra scivoli, vasche e momenti di relax. A partire dalle 17:30, sarà poi possibile proseguire la serata con un aperitivo presso il Lounge Bar & Restaurant, scegliendo una delle proposte.
La scelta del menu potrà essere effettuata direttamente all’arrivo presso la struttura, lasciando così la massima libertà nella scelta dell’aperitivo.
Il pacchetto combinato può essere acquistato sullo shop online di Splash & Spa Tamaro.
Una nuova occasione per vivere il weekend alla Splash & Spa Tamaro in modo ancora più completo: prima il divertimento e il relax, poi uno sfizioso aperitivo da gustare in compagnia, senza fretta.
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