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LUGANO

Dal 1931 al futuro: il Ceresio esplora una nuova dimensione della qualità ambientale a bordo

SNL e Swiss ElectroBiology insieme in un progetto pilota che affianca alla mobilità elettrica l’analisi e l’ottimizzazione degli ambienti in cui viaggiano i passeggeri e opera l’equipaggio.
Dal 1931 al futuro: il Ceresio esplora una nuova dimensione della qualità ambientale a bordo
SNL
Fonte SNL e Swiss ElectroBiology
Dal 1931 al futuro: il Ceresio esplora una nuova dimensione della qualità ambientale a bordo
SNL e Swiss ElectroBiology insieme in un progetto pilota che affianca alla mobilità elettrica l’analisi e l’ottimizzazione degli ambienti in cui viaggiano i passeggeri e opera l’equipaggio.

LUGANO - Può una motonave nata nel 1931 diventare un laboratorio per immaginare la navigazione del futuro?

Sul Lago di Lugano la risposta arriva dalla MNE Ceresio 1931, oggi il primo battello di linea 100% elettrico a ricarica rapida della Svizzera. Dopo il completamento della trasformazione della propulsione, avvenuto nel 2021, l’attenzione si è concentrata su un aspetto meno visibile ma altrettanto interessante: la qualità dell’ambiente nel quale passeggeri ed equipaggio trascorrono il proprio tempo.

Da qui nasce il progetto pilota sviluppato da SNL - Società Navigazione del Lago di Lugano SA insieme a Swiss ElectroBiology Sagl, società ticinese specializzata nell’analisi e nell’ottimizzazione degli ambienti di vita e di lavoro.

Cos'è l'elettrobiologia?
È la disciplina che studia l’interazione tra le sorgenti elettromagnetiche e gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. Le tecnologie elettriche ed elettroniche sono ormai ovunque: a bordo di una nave, in un ufficio, in un’azienda o in una casa. Swiss ElectroBiology analizza questi ambienti attraverso rilievi e misurazioni professionali, individua le sorgenti presenti e valuta, dove possibile, interventi mirati. Il punto di partenza è misurare, non presumere.

Sostenibilità: un concetto più ampio
Varato nel 1931, il Ceresio rappresenta oggi un esempio concreto di come patrimonio storico e innovazione possano convivere. La sua trasformazione elettrica si inserisce nel percorso Venti35 di SNL dedicato alla mobilità lacuale sostenibile. Il progetto con Swiss ElectroBiology aggiunge una nuova prospettiva: accanto alla riduzione delle emissioni e del rumore, porta l’attenzione anche sull’ambiente creato dalle tecnologie e sulle persone che quotidianamente lo utilizzano.

Una scelta volontaria di SNL
Tra febbraio 2025 e marzo 2026, Swiss ElectroBiology ha effettuato a bordo una mappatura delle sorgenti elettromagnetiche, con misurazioni in bassa e alta frequenza. Le verifiche hanno confermato il pieno rispetto dei requisiti normativi applicabili. Partendo da questa situazione di conformità, SNL ha scelto volontariamente di approfondire ulteriormente l’analisi. A questo scopo sono stati utilizzati, ove pertinenti al contesto navale, anche i valori precauzionali delle linee guida SBM-2024 (Standard der Baubiologischen Messtechnik), un riferimento tecnico per misurare, classificare e valutare i fattori ambientali negli spazi di vita e di lavoro secondo un approccio orientato alla prevenzione. La loro applicazione ha rappresentato una scelta volontaria di approfondimento e ottimizzazione, successiva alla verifica della conformità normativa.

Dalle misurazioni agli interventi
Completata l’analisi, sono stati realizzati interventi di schermatura mirata e riequilibrio ambientale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche della motonave, delle esigenze operative e degli spazi utilizzati da passeggeri ed equipaggio. Anche l’acqua disponibile a bordo è stata trattata mediante una tecnologia bionomica dedicata. Il progetto ha integrato la conoscenza dell’imbarcazione e le competenze del team tecnico di SNL con l’ingegneria elettrotecnica e l’analisi ambientale di Swiss ElectroBiology.

«Con il Ceresio uniamo tutela del patrimonio, innovazione e attenzione alle persone. Siamo orgogliosi di questo investimento nel benessere del nostro personale e dei viaggiatori: un segno concreto della cura che riserviamo a chi lavora a bordo e a chi sceglie di navigare con noi», sottolinea la Direzione SNL.

«Il nostro lavoro parte dalla misurazione: analizziamo l’ambiente, individuiamo le sorgenti e studiamo soluzioni mirate, applicabili a una nave come a un’azienda, un ufficio o un’abitazione», chiarisce l'Ingegner Roberto Wettstein di Swiss ElectroBiology Sagl.

Dal Ceresio agli ambienti in cui viviamo e lavoriamo
Il progetto realizzato sul Ceresio non riguarda soltanto il settore della navigazione. Lo stesso principio può essere applicato agli ambienti nei quali trascorriamo gran parte delle nostre giornate: aziende, uffici, abitazioni, scuole, strutture ricettive e altri spazi di vita e di lavoro.

Swiss ElectroBiology integra competenze di ingegneria elettrotecnica ed elettrobiologia con strumentazione professionale per misurare e analizzare l’ambiente, individuare le sorgenti presenti e valutare possibili interventi di ottimizzazione.

L’approccio può interessare sia un’azienda che desidera approfondire la qualità dei propri ambienti di lavoro, sia un privato che desidera conoscere meglio le caratteristiche del proprio ambiente domestico. L’obiettivo è rendere visibile e misurabile ciò che normalmente non percepiamo, per prendere decisioni più consapevoli sulla progettazione e sulla gestione degli ambienti.

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