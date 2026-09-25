Dal 1931 al futuro: il Ceresio esplora una nuova dimensione della qualità ambientale a bordo

Una scelta volontaria di SNL

Tra febbraio 2025 e marzo 2026, Swiss ElectroBiology ha effettuato a bordo una mappatura delle sorgenti elettromagnetiche, con misurazioni in bassa e alta frequenza. Le verifiche hanno confermato il pieno rispetto dei requisiti normativi applicabili. Partendo da questa situazione di conformità, SNL ha scelto volontariamente di approfondire ulteriormente l’analisi. A questo scopo sono stati utilizzati, ove pertinenti al contesto navale, anche i valori precauzionali delle linee guida SBM-2024 (Standard der Baubiologischen Messtechnik), un riferimento tecnico per misurare, classificare e valutare i fattori ambientali negli spazi di vita e di lavoro secondo un approccio orientato alla prevenzione. La loro applicazione ha rappresentato una scelta volontaria di approfondimento e ottimizzazione, successiva alla verifica della conformità normativa.