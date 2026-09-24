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Il Monte Generoso si tinge d'autunno

Dal successo dell'abbonamento "Amici del Generoso" agli appuntamenti di questa stagione
Il Monte Generoso si tinge d'autunno
FERROVIA MONTE GENEROSO SA
Il Monte Generoso si tinge d'autunno
Dal successo dell'abbonamento "Amici del Generoso" agli appuntamenti di questa stagione

‘Amici del Generoso": un successo che continua a crescere
A distanza di un anno dal lancio dell’abbonamento Amici del Generoso, il bilancio è estremamente positivo. L'iniziativa ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, contribuendo a rendere la montagna accessibile tutto l'anno, a prezzi modici (150 CHF a persona e 175 CHF per una famiglia di 5 persone con ragazzi sino a 15 anni)

Ad oggi sono stati venduti quasi 1'000 abbonamenti, raggiungendo quota 2'000 persone abbonate. Per celebrare questo importante traguardo, la Ferrovia Monte Generoso ha premiato la duemillesima aderente con l’omaggio dell’abbonamento.

Interessante anche la provenienza degli abbonati: tra il 70 e l'80% risiede nel Mendrisiotto, confermando il forte radicamento locale. Cresce inoltre la partecipazione del mercato italiano, segno dell’attrattiva del Monte Generoso oltre confine.

Una novità per le vacanze autunnali
Tra le principali novità della stagione figura l’estensione della stagione sino alle vacanze autunnali. Per permettere a residenti e turisti di godere appieno dello straordinario spettacolo offerto dai colori della stagione, la Ferrovia Monte Generoso garantirà, dal 26 ottobre all’8 novembre, l’esercizio secondo gli orari e il tariffario della bassa stagione.

Sapori, tradizioni ed eventi per tutti i gusti
L'autunno sul Monte Generoso sarà animato, inoltre, da numerosi appuntamenti dedicati all'enogastronomia e al divertimento.

Tra gli eventi in programma:

    • Brunch Momò al Buffet Bellavista (27 settembre e 1° novembre), con prodotti locali, pane e croissant appena sfornati, formaggi d’alpeggio e salumi selezionati.
    • Serata della selvaggina (3 ottobre), dedicata ai grandi classici dell’autunno: cervo e cinghiale.
    • Cena con delitto al Fiore di pietra (10 ottobre), servita dai collaboratori OTAF, con parte del ricavato destinata alle attività della fondazione.
    • Oktoberfest (17 ottobre) con musica dal vivo, buffet all you can eat, birra e atmosfera alpina.
    • Al Buffet Bellavista, appuntamenti dedicati ai prodotti del territorio: Workshop sui formaggi (17 ottobre) e Dinner Buffet Bellavista (24 ottobre).
    • Ultime occasioni per vivere una serata al Fiore di pietra: il Wine & Dine (24 ottobre), con menu degustazione abbinato ai vini della Cantina Sociale e il Dinner Fiore di pietra (7 novembre).
    • Halloween al Fiore di pietra (31 ottobre): di giorno, un appuntamento per tutta la famiglia con laboratorio creativo per bambini e 50% di sconto sul treno per chi arriva mascherato. Di sera, Halloween Night con musica dal vivo, buffet all you can eat e concorso per il costume più terrificante.
    • Season Closing con Maxi B (6 novembre): l’ultimo imperdibile appuntamento della stagione in compagnia di Maxi B, tra musica anni ’90 e tanto divertimento.
    • Chiusura di stagione con weekend extra dal 5 all’8 novembre: 50% di sconto sulla tariffa di bassa stagione e intrattenimento per grandi e piccini.

Una stagione molto positiva tra vetta e campeggio
Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente favorevole per il Monte Generoso. Le attività in vetta e il campeggio registrano un’ottima risposta da parte del pubblico, con presenze svizzere e internazionali che premiano una proposta sempre più diversificata e orientata all’esperienza.

Anche se il bilancio definitivo sarà disponibile solo a fine anno, i risultati registrati finora confermano il crescente interesse per la destinazione e la capacità del Monte Generoso di consolidare il proprio posizionamento nel panorama turistico regionale.

Appuntamento all'inverno
Dopo la conclusione della stagione autunnale, la Ferrovia Monte Generoso osserverà una breve pausa. La riapertura è prevista per il 5 e 6 dicembre, in occasione dell'avvio del periodo invernale, che proporrà nuove esperienze in occasione dell'avvio del periodo invernale, che proporrà nuove esperienze e tante occasioni per vivere la montagna in un’atmosfera speciale.

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ferrovia monte generosomonte generoso

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