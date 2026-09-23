Da punto di transito a oasi di sosta

Design ecosostenibile e panorama unico

Progettata dal paesaggista comunale, l’opera comprende un prato fiorito a ridotta manutenzione e tre alberi pensati per creare ombra nei mesi estivi. L’arredo urbano è dotato di panchine in legno di larice, una fontana e parapetti in rete metallica antracite, scelti per garantire la massima sicurezza senza ostacolare la vista. Il cuore dell’intervento è la terrazza in pietra naturale dotata di una chaise longue, ideale per rilassarsi ammirando il fiume e le cime dei Denti della Vecchia.

Parte della vita del paese

«L’obiettivo di questa riqualificazione è trasformare un punto di transito in un luogo aggregativo per tutti», spiega Francesco Canonica, Sindaco di Capriasca. La piazzetta panoramica è così diventata una tappa accogliente lungo gli itinerari della regione, capace di valorizzare il paesaggio e stimolare il contatto con il verde.