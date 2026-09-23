Da punto di transito a oasi di sosta
Grazie anche al contributo di 12'500 franchi del Comitato del Consiglio regionale di Coop, la comunità di Capriasca si è arricchita di un nuovo punto d’incontro e di rigenerazione immerso nella natura.
Grazie anche al contributo di 12'500 franchi del Comitato del Consiglio regionale di Coop, la comunità di Capriasca si è arricchita di un nuovo punto d’incontro e di rigenerazione immerso nella natura.
LUGAGGIA - La nuova oasi «Belvedere», adiacente alla pista ciclo-pedonale Lugaggia-Sarone, è stata inaugurata il 12 settembre. Nata per valorizzare un’infrastruttura risalente agli anni ’80, l’area ha trasformato un semplice tratto di passaggio in un luogo aggregativo per la popolazione, le famiglie e i turisti. Il nuovo collegamento unisce la pista ciclabile Canobbio-Tesserete al Ponte di Spada e all’itinerario Lugano- Dino, garantendo un passaggio fluido e sicuro lungo la rete della mobilità del territorio.
Design ecosostenibile e panorama unico
Progettata dal paesaggista comunale, l’opera comprende un prato fiorito a ridotta manutenzione e tre alberi pensati per creare ombra nei mesi estivi. L’arredo urbano è dotato di panchine in legno di larice, una fontana e parapetti in rete metallica antracite, scelti per garantire la massima sicurezza senza ostacolare la vista. Il cuore dell’intervento è la terrazza in pietra naturale dotata di una chaise longue, ideale per rilassarsi ammirando il fiume e le cime dei Denti della Vecchia.
Parte della vita del paese
«L’obiettivo di questa riqualificazione è trasformare un punto di transito in un luogo aggregativo per tutti», spiega Francesco Canonica, Sindaco di Capriasca. La piazzetta panoramica è così diventata una tappa accogliente lungo gli itinerari della regione, capace di valorizzare il paesaggio e stimolare il contatto con il verde.
UN CONTRIBUTO TARGATO COOP
Per Maddalena Lepori Parolo, membro del Comitato del Consiglio regionale Coop e ideatrice dell’iniziativa, l’opera riflette appieno la visione aziendale legata alla promozione dell’ambiente e delle realtà locali. «L’idea è nata proprio durante i lavori del Ponte di Spada», racconta Lepori Parolo. «Volevamo offrire un’area accogliente dove sostare e riconnettersi con il paesaggio circostante, realizzandola con materiali ecosostenibili e nel pieno rispetto della biodiversità locale».
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