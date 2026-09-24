Seconda Strada sceglie Lugano per la sua prima apertura internazionale
Il gruppo italiano porta in Svizzera il suo concept: brand di moda a prezzi incredibili
Il gruppo italiano porta in Svizzera il suo concept: brand di moda a prezzi incredibili
LUGANO - Seconda Strada sceglie Lugano per la sua prima apertura fuori dall’Italia. Il gruppo italiano della moda multibrand ha inaugurato il nuovo punto vendita nel cuore del centro cittadino, in via Pretorio 15, sopra Migros, lo scorso giovedì 17 settembre.
L’apertura di Lugano rappresenta una tappa particolarmente significativa nel percorso di crescita dell’azienda: dopo lo sviluppo in Italia, dove oggi conta 14 punti vendita e uno shop online, Seconda Strada porta per la prima volta oltre confine il proprio modo di interpretare la moda: brand conosciuti, firme di tendenza, campionari ricercati, collezioni esclusive e nuovi arrivi costanti, sempre con prezzi straordinariamente competitivi.
Nata alla fine degli anni Novanta in Lombardia dall’iniziativa di Emilio Mattioni, Seconda Strada si è affermata negli anni con un format riconoscibile, dinamico e in continua evoluzione. La sua formula unisce la ricerca di prodotto al piacere della scoperta, proponendo ogni settimana nuove occasioni e nuove collezioni per una clientela attenta allo stile, alla qualità e al valore dell’acquisto.
La scelta di Lugano nasce dalla volontà di essere presenti in una città elegante, internazionale e di alto livello. Una piazza importante, con una clientela attenta e ricettiva, che rappresenta per Seconda Strada un naturale punto di incontro tra l’esperienza maturata in Italia e una nuova visione di sviluppo sul mercato svizzero.
«Abbiamo scelto Lugano con grande convinzione», dichiara Emilio Mattioni, amministratore delegato di Seconda Strada. «È una città internazionale, dinamica e di grande prestigio, nella quale desideriamo entrare con rispetto, entusiasmo e voglia di costruire un progetto duraturo. Aprire qui il nostro primo store fuori dall’Italia è motivo di grande orgoglio e segna una nuova fase nella storia della nostra azienda».
Il nuovo store di via Pretorio 15 porterà in Svizzera l’esperienza che ha caratterizzato la crescita di Seconda Strada in Italia: un ambiente curato, un assortimento in continuo movimento e un’offerta capace di coniugare stile, qualità e prezzi incredibili.
All’interno del punto vendita il pubblico potrà trovare moda donna e uomo, brand conosciuti, prodotti di tendenza, campionari selezionati, collezioni private e nuove proposte settimanali.
Il nuovo store è pensato per offrire un’esperienza d’acquisto curata e piacevole, in un ambiente accogliente, con personale qualificato e attento ad accompagnare il cliente nella scelta, valorizzando al meglio la selezione di brand, collezioni e proposte presenti in negozio.
Con l’apertura di Lugano, Seconda Strada compie quindi un passo importante verso una nuova dimensione internazionale. Non solo un nuovo punto vendita, ma un progetto che conferma la volontà dell’azienda di crescere, innovare e portare anche in Svizzera il proprio concept: i brand di moda che ami a prezzi incredibili.
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