Seconda Strada sceglie Lugano per la sua prima apertura internazionale

Nata alla fine degli anni Novanta in Lombardia dall’iniziativa di Emilio Mattioni, Seconda Strada si è affermata negli anni con un format riconoscibile, dinamico e in continua evoluzione. La sua formula unisce la ricerca di prodotto al piacere della scoperta, proponendo ogni settimana nuove occasioni e nuove collezioni per una clientela attenta allo stile, alla qualità e al valore dell’acquisto.

La scelta di Lugano nasce dalla volontà di essere presenti in una città elegante, internazionale e di alto livello. Una piazza importante, con una clientela attenta e ricettiva, che rappresenta per Seconda Strada un naturale punto di incontro tra l’esperienza maturata in Italia e una nuova visione di sviluppo sul mercato svizzero.