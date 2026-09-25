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LOCARNO

Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina

Nei mesi di ottobre e novembre 2026 la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone una nuova esperienza che unisce viaggio in treno, scoperta del territorio e arte del profumo, con arrivo a Santa Maria Maggiore e workshop alla Casa del Profumo.
Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina
FART SA
Fonte FART SA
Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina
Nei mesi di ottobre e novembre 2026 la Ferrovia Vigezzina-Centovalli propone una nuova esperienza che unisce viaggio in treno, scoperta del territorio e arte del profumo, con arrivo a Santa Maria Maggiore e workshop alla Casa del Profumo.

LOCARNO - La Ferrovia Vigezzina-Centovalli arricchisce la propria offerta turistica con “Destinazione Profumo”, una proposta pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta di uno dei borghi più affascinanti della Valle Vigezzo e di un luogo simbolo della storia dell’Acqua di Colonia.

Il viaggio conduce da Locarno a Santa Maria Maggiore attraverso gole, boschi, ponti e villaggi caratteristici, lungo uno dei percorsi ferroviari più suggestivi d’Europa. Una volta giunti a destinazione, i partecipanti potranno vivere un’esperienza sensoriale unica presso la Casa del Profumo, trasformandosi per un giorno in veri profumieri.

Il workshop accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo delle fragranze, con un’introduzione all’arte del profumo, la creazione di una fragranza personalizzata e un approfondimento dedicato alla storia dell’Acqua di Colonia e dei suoi inventori. Al termine dell’esperienza, ciascun partecipante potrà portare con sé una creazione unica e personale.

Claudio Blotti, direttore delle FART, afferma: “Con Destinazione Profumo vogliamo rafforzare il ruolo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli come filo conduttore di esperienze sempre più legate al territorio. Il nostro obiettivo è sviluppare proposte che non si limitino al viaggio, ma che permettano ai passeggeri di scoprire luoghi, storie, tradizioni e saperi locali attraverso esperienze coinvolgenti”. Destinazione Profumo è in programma nelle giornate di giovedì 1° ottobre, giovedì 8 ottobre, giovedì 19 novembre e giovedì 26 novembre 2026.

Le tariffe andata e ritorno da Locarno a Santa Maria Maggiore sono di CHF 26.– in seconda classe e CHF 36.– in prima classe per gli adulti; per i ragazzi, CHF 13.– in seconda classe e CHF 18.– in prima classe. La prenotazione del posto a sedere, consigliata, e l’eventuale supplemento panoramico non sono inclusi nel prezzo del viaggio.

Gli orari consigliati per raggiungere Santa Maria Maggiore da Locarno sono: 09.51–10.54, 10.51–11.54 e 12.51–13.54. Per il rientro da Santa Maria Maggiore a Locarno sono consigliati i collegamenti 13.12–14.21, 14.12–15.20 e 16.12–17.20.

Il workshop alla Casa del Profumo deve essere prenotato autonomamente dai partecipanti scrivendo a casadelprofumosmm@gmail.com. Il costo del workshop, da pagare direttamente presso la Casa del Profumo, è di € 30.– a persona fino a 2 partecipanti e di € 25.– a persona da 3 a 6 partecipanti.

È inoltre in elaborazione e sarà presto proposta una variante ancora più immersiva di questa esperienza di viaggio “olfattiva”; si tratta dell’esperienza “premium” grazie alla quale il viaggio a bordo del treno tra Locarno e Santa Maria Maggiore si trasformerà in un vero e proprio laboratorio sensoriale itinerante. Ulteriori informazioni seguiranno a tempo debito.

Maggiori informazioni sul viaggio sono disponibili su: vigezzinacentovalli.com.

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