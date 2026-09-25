Destinazione Profumo, una nuova esperienza sensoriale sulla Centovallina

Il workshop accompagnerà i partecipanti alla scoperta del mondo delle fragranze, con un’introduzione all’arte del profumo, la creazione di una fragranza personalizzata e un approfondimento dedicato alla storia dell’Acqua di Colonia e dei suoi inventori. Al termine dell’esperienza, ciascun partecipante potrà portare con sé una creazione unica e personale.

Claudio Blotti, direttore delle FART, afferma: “Con Destinazione Profumo vogliamo rafforzare il ruolo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli come filo conduttore di esperienze sempre più legate al territorio. Il nostro obiettivo è sviluppare proposte che non si limitino al viaggio, ma che permettano ai passeggeri di scoprire luoghi, storie, tradizioni e saperi locali attraverso esperienze coinvolgenti”. Destinazione Profumo è in programma nelle giornate di giovedì 1° ottobre, giovedì 8 ottobre, giovedì 19 novembre e giovedì 26 novembre 2026.