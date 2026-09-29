SAN GALLO
Avrebbe ucciso una donna in Romania: finisce in manette e verrà estradato
Un 30enne rumeno è stato arrestato a San Gallo.
Deposit (simbolica)
Fonte Polizia municipale di San Gallo
Avrebbe ucciso una donna in Romania: finisce in manette e verrà estradato
Un 30enne rumeno è stato arrestato a San Gallo.
SAN GALLO - Un presunto killer è finito in manette ieri a San Gallo. Lo riferisce la Polizia della Città.
L’uomo, un 30enne rumeno, è sospettato di aver ucciso una donna in Romania. È stata disposta la custodia cautelare in vista dell’estradizione.
L'arresto è avvenuto su mandato dell’Ufficio federale di giustizia (UFG) e sulla base di una segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS),
L’Ufficio federale di giustizia ha disposto la detenzione in attesa di estradizione. Le autorità rumene hanno ora 18 giorni di tempo per presentare una richiesta formale di estradizione alle autorità svizzere.
L’uomo rimarrà in custodia fino alla decisione sul prosieguo del procedimento, viene precisato.
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