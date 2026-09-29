Troppo caldo per il cioccolato
Riduzioni di prezzo in arrivo dopo la crisi del cacao, mentre il titolo Lindt affonda sotto gli 8.000 franchi tra timori degli analisti.
ZURIGO - L'ondata di caldo che ha colpito l'Europa quest'estate ha messo a dura prova Lindt&Sprüngli. Sotto il sole cocente, i consumatori non avevano voglia di sfere Lindor e praline. Per la seconda volta, quindi, il produttore di cioccolato premium deve rivedere al ribasso il suo obiettivo di fatturato.
Per il 2026 si prevede ora una crescita organica del fatturato compresa tra lo 0 e il 2 percento, come comunicato da Lindt martedì. Finora l'azienda aveva prospettato una crescita tra il 4 e il 6 percento. All'inizio dell'anno puntava addirittura a un aumento del 6-8 percento, obiettivo già abbandonato a marzo.
Caldo e prezzi elevati
Oltre ai notevoli aumenti di prezzo imposti a causa del rincaro del cacao, in Europa si è fatta sentire soprattutto la calura estrema, si legge nella motivazione. La domanda è diminuita in particolare nei negozi specializzati. «Nessuno aveva voglia di entrare in un negozio specializzato in cioccolato con 37 gradi», ha dichiarato il CEO Adalbert Lechner. Nei supermercati, il calo è stato meno marcato.
Tuttavia, non c'era alternativa agli aumenti di prezzo. «Abbiamo cercato di limitare gli aumenti, ma sono stati necessari a causa dell'andamento dei prezzi delle materie prime», ha detto il capo azienda. Dopo un primo calo, i prezzi del cacao sono tornati a salire e, nonostante gli adeguamenti dei prezzi, hanno pesato sul margine lordo.
«Senza gli aumenti di prezzo, tuttavia, questa evoluzione sarebbe stata fatale», ha aggiunto Lechner. L'azienda intende ora intervenire anche sui costi, ma non sono in discussione tagli di posti di lavoro.
Possibili ora riduzioni di prezzo
Poiché nel frattempo la situazione delle materie prime si è un po' distesa, Lindt sta valutando riduzioni di prezzo più ampie a partire da gennaio. L'obiettivo è ottenere un maggior volume di ordini per la prossima Pasqua e per il periodo natalizio.
Alcune riduzioni sono già state effettuate. «Soprattutto in Svizzera e in Germania abbiamo reagito più rapidamente, poiché lì vi era una certa urgenza», ha detto Lechner. Questo si è tradotto direttamente in volumi più elevati. Lindt si dice quindi fiduciosa per i prossimi mesi e per il 2027.
Obiettivi EBIT e di medio termine confermati
Lindt mantiene l'obiettivo di migliorare nel 2026 il margine EBIT di 20-40 punti base rispetto all'anno precedente. Per il 2027, il gruppo del cioccolato prevede una nuova crescita dei volumi, sostenuta da una strategia dei prezzi adattata, maggiori investimenti nel marchio e prezzi del cacao in calo. Le previsioni finanziarie per il 2027 saranno pubblicate da Lindt nel primo trimestre.
L'azienda ha confermato anche gli obiettivi di medio termine a partire dal 2028, tra cui una crescita organica del fatturato del 6-8 percento annuo. Il margine EBIT dovrebbe continuare a migliorare ogni anno di 20-40 punti base.
Titolo in caduta
In borsa, il nuovo avvertimento sui ricavi non è stato accolto positivamente. Nelle contrattazioni mattutine, i certificati di partecipazione quotati nell'indice Midcap SMIM sono scesi del 6,9 percento a 7960 franchi, scendendo sotto la soglia degli 8000 franchi per la prima volta dal 2021.
Gli analisti temono ora una certa perdita di fiducia e mettono in dubbio la capacità previsionale di Lindt. Inoltre, secondo il parere prevalente, l'azienda avrebbe probabilmente sopravvalutato il proprio potere di determinazione dei prezzi.