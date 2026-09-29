Troppo caldo per il cioccolato

Caldo e prezzi elevati

Oltre ai notevoli aumenti di prezzo imposti a causa del rincaro del cacao, in Europa si è fatta sentire soprattutto la calura estrema, si legge nella motivazione. La domanda è diminuita in particolare nei negozi specializzati. «Nessuno aveva voglia di entrare in un negozio specializzato in cioccolato con 37 gradi», ha dichiarato il CEO Adalbert Lechner. Nei supermercati, il calo è stato meno marcato.

Tuttavia, non c'era alternativa agli aumenti di prezzo. «Abbiamo cercato di limitare gli aumenti, ma sono stati necessari a causa dell'andamento dei prezzi delle materie prime», ha detto il capo azienda. Dopo un primo calo, i prezzi del cacao sono tornati a salire e, nonostante gli adeguamenti dei prezzi, hanno pesato sul margine lordo.