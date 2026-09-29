I lavoratori svizzeri usano l'IA, ma pochi ne vedono i benefici

Il sondaggio evidenzia inoltre un divario fra la sicurezza percepita nell'immediato e le prospettive future: il 66% si sente sicuro del proprio impiego per i prossimi dodici mesi, mentre solo il 27% è ottimista sulla domanda per le proprie competenze fra tre anni. Sul fronte della fiducia, il 21% si fida del proprio superiore diretto e il 17% del top management, mentre appena il 19% afferma di sapere con chiarezza quali competenze saranno richieste in futuro.

Cultura aziendale, flessibilità e autonomia restano aspetti centrali: il 54% indica una cultura negativa come motivo per rifiutare un lavoro e il 40% si oppone a un maggiore controllo sul posto di lavoro. Secondo Teena Madhvani, dirigente di PwC Svizzera, per attrarre e trattenere talenti non bastano sicurezza dell'impiego e stipendio: servono anche fiducia, flessibilità, una cultura aziendale forte e possibilità di sviluppo trasparenti. Per rendere l'IA realmente utile sono inoltre necessari supporto e formazione mirata.