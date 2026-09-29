Legge sul Tribunale federale, il Nazionale elimina le ultime divergenze
La revisione punta ad alleggerire il carico di lavoro del TF. L'oggetto è pronto per le votazioni finali.
BERNA - Il Consiglio nazionale ha eliminato oggi le ultime divergenze con il Consiglio degli Stati e approvato la revisione parziale della legge sul Tribunale federale (LTF). L'oggetto è ora pronto per le votazioni finali.
La modifica punta principalmente ad alleggerire il carico di lavoro del Tribunale federale. La revisione precisa, da un lato, che un ricorso è irricevibile se è stata inflitta una multa di 500 franchi o un ammonimento e, dall'altro, prevede un aumento delle tasse giudiziarie.
Con le ultime modifiche, la Camera bassa si è ulteriormente allineata alla posizione del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale, evitando di impedire il ricorso diretto contro gli atti normativi comunali.
Il Nazionale ha inoltre accettato di concedere ai Cantoni tre anni, anziché due, per adottare le necessarie disposizioni esecutive.