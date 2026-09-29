Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Gli svizzeri sono i più ricchi del mondo

O meglio, in Svizzera abitano i più ricchi al mondo (e non sempre sono svizzeri). Fra milionari e finanzieri, la Confederazione resta una nazione d'oro. Ma anche le famiglie non se la passano male.
Gli svizzeri sono i più ricchi del mondo
deposit
Fonte Ats
di Redazione
Gli svizzeri sono i più ricchi del mondo
O meglio, in Svizzera abitano i più ricchi al mondo (e non sempre sono svizzeri). Fra milionari e finanzieri, la Confederazione resta una nazione d'oro. Ma anche le famiglie non se la passano male.

ZURIGO - La Svizzera resta il paese più ricco al mondo, in termini di patrimonio finanziario lordo pro capite. Secondo lo studio Global Wealth Report 2026 curato dall'assicuratore Allianz alla fine del 2025 gli abitanti della Confederazione disponevano in media di attivi per 406'060 euro (quasi 384'000 franchi al cambio attuale).

Nella Confederazione, il patrimonio finanziario lordo delle famiglie è aumentato nel 2025 del 4,0% a 3'600 miliardi di euro. La crescita è rimasta leggermente al di sotto della media dell'Europa occidentale (4,5%) e nettamente inferiore a quella globale (8,6%).

I titoli hanno registrato il maggiore incremento con il 9,7%, mentre i depositi bancari sono cresciuti dell’1,9% e le assicurazioni/pensioni dell'1,1%. La quota di titoli sul portafoglio è salita dal 30,9% al 32,6%, ma resta inferiore alla media dell'Europa occidentale (36,8%) e al valore globale (46,9%). Le assicurazioni/pensioni restano la maggiore classe di investimento con il 37,9%.

I nuovi investimenti sono aumentati del 4,8% a 94,0 miliardi di euro e si sono distribuiti in modo relativamente uniforme tra titoli (35,7%), assicurazioni/pensioni (34,2%) e depositi bancari (30,2%). Le famiglie svizzere hanno puntato maggiormente sui fondi: gli acquisti hanno raggiunto i 37,7 miliardi di euro, il secondo valore più alto della serie storica. Al netto dell'inflazione, il patrimonio finanziario è cresciuto del 3,9%; dal 2019 l'incremento è stato del 13,3%, contro appena lo 0,5% in Europa occidentale.

Le passività sono salite del 3,1% a 1200 miliardi di euro, quindi più lentamente del patrimonio finanziario lordo. Il rapporto tra passività e patrimonio finanziario lordo è leggermente sceso dal 32,3% al 32,0%. Il patrimonio finanziario netto è aumentato del 4,5% a 2500 miliardi di euro.

Gli analisti prevedono che il patrimonio finanziario mondiale cresca in modo solido: viene stimato un +9% nel 2026. A medio termine, però il contesto viene ritenuto più impegnativo: crescita economica più debole, pressione inflazionistica persistente, crescente frammentazione geopolitica e elevato debito pubblico peseranno sulle prospettive di rendimento.

L'IA diventerà un fattore decisivo. Una maggiore produttività e utili aziendali in aumento potrebbero sostenere i rendimenti dei mercati dei capitali. Allo stesso tempo, la crescente dipendenza del patrimonio delle famiglie dai mercati azionari guidati dall'intelligenza artificiale aumenta la vulnerabilità. Secondo i calcoli di Allianz, una correzione del 25% dell'indice americano S&P 500 distruggerebbe nell'anno dello shock circa 27'000 miliardi di dollari (22'400 miliardi di franchi) di patrimonio delle famiglie americane, quasi il 14% del patrimonio netto totale. Un tale calo peserebbe su fiducia e consumi e spingerebbe l'economia degli Stati Uniti in recessione.

«L’IA potrebbe diventare il prossimo grande motore della formazione di ricchezza: ma la questione decisiva è chi possiede le attività e quindi partecipa ai rendimenti», osserva Katharina Utermöhl, specialista presso Allianz, a sua volta citata nel documento per la stampa. «Se la creazione di valore attraverso l'IA avverrà maggiormente attraverso il capitale saranno decisive una più ampia partecipazione ai rendimenti e misure a sostegno dei lavoratori nel cambiamento, affinché quante più persone possibile possano beneficiare del dividendo creato dall'intelligenza artificiale».

Il primato americano per quanto riguarda il patrimonio netto

In termini di patrimonio netto invece il paese di Guglielmo Tell rimane secondo, complici le elevate passività, con 275'980 euro (quasi 261'000 franchi) per persona, in una graduatoria capeggiata dagli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, i patrimoni finanziari globali hanno raggiunto un nuovo massimo di 268'400 miliardi di euro, con una progressione dell'8,6% in un anno, emerge dalla 17esima edizione dello studio. I guadagni di corso sui mercati dei capitali e l'avanzata dell'intelligenza artificiale (IA) rendono il possesso di fondi e azioni un fattore sempre più decisivo, sostengono gli autori.

«Dal 2019 il patrimonio finanziario nominale è cresciuto del 50%, ma in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, la progressione è solo del 23%», afferma Ludovic Subran, capo economista di Allianz, citato in un comunicato. In Europa occidentale l'andamento è ancora più debole: il patrimonio reale è appena lo 0,5% sopra il livello del 2019. Più dinamici sono Nord America (+21%) e Cina (+70%).

La struttura del portafoglio determina sempre più chi beneficia della formazione di ricchezza. Nel 2025 i titoli sono cresciuti del 12,4%, più del doppio rispetto ai depositi bancari (5,7%) o al comparto delle assicurazioni e della previdenza (5,0%). La loro quota sul patrimonio finanziario globale è salita così al valore record del 46,9%.

Le famiglie nordamericane hanno beneficiato particolarmente dei mercati in rialzo, con il 60,7% del loro portafoglio investito in titoli. La regione ha rappresentato il 51,4% della crescita patrimoniale mondiale. Negli ultimi dieci anni, gli aumenti di valore sono stati responsabili del 71% della crescita del patrimonio finanziario nordamericano, contro solo il 36% in Europa occidentale. Secondo i ricercatori questo dimostra che per l'evoluzione della sostanza non conta solo quanto si risparmia, ma sempre più anche come vengono investiti i risparmi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
allianzfamigliefinanzaintelligenza artificialeinvestimentimercati finanziaripatrimonioricchezzaSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
31
187

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
227

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
50
78

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
2 gior
39
133

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
3 gior
29
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
21 ore
35
144

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
80
185

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
173

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
92

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
111
347

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
140

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
22 ore
16
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
19 ore
5
6

Elisa, fine della storia d'amore

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
6 ore
7
99

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
2 gior
34

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
1 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
21 ore
9
70

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
7 ore
53
152

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
22 ore

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
3 gior

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
8 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
3 gior
38

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Sfonda un muretto in retromarcia
LIVE
MAGLIASO
2 gior
3
19

Sfonda un muretto in retromarcia

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
30

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
23 ore
5
49

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
99
154

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
1 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
1 gior
8
35

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
28

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
39
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»
LIVE
NAZIONALE
3 gior
1
10

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
2 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

Una grande «batosta» per Christoph Blocher
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
163

Una grande «batosta» per Christoph Blocher

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
6 ore
3
15

Elvis Merzlikins cambia squadra

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
1 gior
11

Locarno ha un nuovo negozio Coop

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
23 ore
6
32

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Lavori in corso a Lugano
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
7
33

Lavori in corso a Lugano

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
18 ore
9
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Incendio nella notte: quattro veicoli distrutti e un pompiere ferito
LIVE
ZUGO
21 min

Incendio nella notte: quattro veicoli distrutti e un pompiere ferito

La Svizzera si conferma leader mondiale dell’innovazione
LIVE
SVIZZERA
38 min

La Svizzera si conferma leader mondiale dell’innovazione

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
55 min
35

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Esplosione in uno stabile vicino alla stazione: «Quattro feriti»
LIVE
NEUCHÂTEL
1 ora

Esplosione in uno stabile vicino alla stazione: «Quattro feriti»

Bilaterali III, gli Stati vogliono una tassa legata alla clausola di salvaguardia
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 ora
2

Bilaterali III, gli Stati vogliono una tassa legata alla clausola di salvaguardia

Legge sul Tribunale federale, il Nazionale elimina le ultime divergenze
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 ora
1

Legge sul Tribunale federale, il Nazionale elimina le ultime divergenze

I lavoratori svizzeri usano l'IA, ma pochi ne vedono i benefici
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1

I lavoratori svizzeri usano l'IA, ma pochi ne vedono i benefici

Troppo caldo per il cioccolato
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1

Troppo caldo per il cioccolato

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
16

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Avrebbe ucciso una donna in Romania: finisce in manette e verrà estradato
LIVE
SAN GALLO
3 ore

Avrebbe ucciso una donna in Romania: finisce in manette e verrà estradato