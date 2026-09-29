Gli svizzeri sono i più ricchi del mondo

Il primato americano per quanto riguarda il patrimonio netto



In termini di patrimonio netto invece il paese di Guglielmo Tell rimane secondo, complici le elevate passività, con 275'980 euro (quasi 261'000 franchi) per persona, in una graduatoria capeggiata dagli Stati Uniti.



Allo stesso tempo, i patrimoni finanziari globali hanno raggiunto un nuovo massimo di 268'400 miliardi di euro, con una progressione dell'8,6% in un anno, emerge dalla 17esima edizione dello studio. I guadagni di corso sui mercati dei capitali e l'avanzata dell'intelligenza artificiale (IA) rendono il possesso di fondi e azioni un fattore sempre più decisivo, sostengono gli autori.



«Dal 2019 il patrimonio finanziario nominale è cresciuto del 50%, ma in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, la progressione è solo del 23%», afferma Ludovic Subran, capo economista di Allianz, citato in un comunicato. In Europa occidentale l'andamento è ancora più debole: il patrimonio reale è appena lo 0,5% sopra il livello del 2019. Più dinamici sono Nord America (+21%) e Cina (+70%).



La struttura del portafoglio determina sempre più chi beneficia della formazione di ricchezza. Nel 2025 i titoli sono cresciuti del 12,4%, più del doppio rispetto ai depositi bancari (5,7%) o al comparto delle assicurazioni e della previdenza (5,0%). La loro quota sul patrimonio finanziario globale è salita così al valore record del 46,9%.



Le famiglie nordamericane hanno beneficiato particolarmente dei mercati in rialzo, con il 60,7% del loro portafoglio investito in titoli. La regione ha rappresentato il 51,4% della crescita patrimoniale mondiale. Negli ultimi dieci anni, gli aumenti di valore sono stati responsabili del 71% della crescita del patrimonio finanziario nordamericano, contro solo il 36% in Europa occidentale. Secondo i ricercatori questo dimostra che per l'evoluzione della sostanza non conta solo quanto si risparmia, ma sempre più anche come vengono investiti i risparmi.