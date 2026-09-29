Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Dagli psicofarmaci alle terapie di uso corrente. Dietro le quinte della medicina penitenziaria con la specialista Teresa Salamone.
Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
Ti-Press/ EOC
di Patrick ManciniGiornalista
Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
Dagli psicofarmaci alle terapie di uso corrente. Dietro le quinte della medicina penitenziaria con la specialista Teresa Salamone.

LUGANO - Fatturata una prestazione di oltre mezz'ora per la consegna di un farmaco di uso comune da parte di una guardia carceraria a un detenuto. Di per sé il dato fa storcere il naso. Soprattutto se si pensa all'ennesimo aumento dei premi delle casse malati e se si considera che tra Stampa, Stampino e Farera i carcerati sono circa 260, molti dei quali seguono terapie farmacologiche. A contestualizzare la situazione è Teresa Salamone, direttore medico del servizio di medicina penitenziaria EOC.

Quello del costo della medicina carceraria è un tema ricorrente in Svizzera.
«Sì, è un tema che ritorna periodicamente. Credo però sia importante partire da un principio fondamentale: una persona detenuta rimane, per il servizio sanitario, prima di tutto un paziente. La privazione della libertà non limita il diritto alla salute. E il nostro compito è quello di garantire cure appropriate, di qualità e proporzionate ai bisogni reali della persona».

Non tutti la penseranno così.
«È comprensibile che il tema possa suscitare opinioni diverse. Ma dal punto di vista sanitario, il criterio resta quello clinico, cioè di valutare i bisogni della persona e garantire le cure necessarie. Come avviene per qualsiasi altro paziente».

Cosa risponde a chi dice che i carcerati fanno aumentare i costi della sanità?
«Il tema va contestualizzato. In Svizzera una parte importante delle persone detenute rientra nel normale sistema dell’assicurazione malattia obbligatoria. Circa un terzo, invece, non è coperto dalla LAMal, in particolare perché non domiciliato in Svizzera: per queste persone il finanziamento delle cure segue modalità cantonali differenti. Per questo non è corretto attribuire genericamente ai detenuti un aumento dei costi delle casse malati. Le situazioni assicurative e i meccanismi di finanziamento sono diversi».

È vero che tra le medicine che dovete prescrivere sono molto frequenti gli psicofarmaci?
«La salute mentale è certamente una parte importante della medicina penitenziaria. La privazione della libertà può accentuare ansia, insonnia o altre forme di sofferenza. Ma non significa che ogni disagio debba essere trattato farmacologicamente. Valutiamo sempre l’indicazione clinica. E naturalmente non ci occupiamo solo di salute mentale. Seguiamo anche patologie croniche, diabete, ipertensione, dipendenze e molte altre problematiche sanitarie».

Quindi smentisce l'idea secondo cui i carcerati genererebbero costi proporzionalmente esagerati per la sanità?
«Non credo sia corretto ragionare in questi termini. Siamo confrontati con una popolazione spesso vulnerabile e con bisogni sanitari complessi. Inoltre il contesto penitenziario rende alcuni processi più articolati. All’ingresso ogni persona viene sottoposta a uno screening sanitario, per identificare rapidamente eventuali fragilità e garantire continuità delle cure. Il principio resta quello dell’equivalenza e dell’equità delle cure comparabili a quelle offerte alla popolazione generale, adattate ai bisogni reali della persona».

Ci sono detenuti che avanzano pretese "fuori luogo" su eventuali terapie?
«Come accade anche fuori dal carcere, può succedere che un paziente chieda un farmaco o un trattamento specifico. La risposta dipende però sempre dall’indicazione clinica. Se una terapia è appropriata viene prescritta. Se non lo è, viene spiegato perché non è indicata».

Cosa c'è dietro a quella compressa consegnata al detenuto dalla guardia carceraria?
«Un lavoro enorme, basato su sicurezza e tracciabilità. L'atto della consegna del farmaco è solo l'ultimo tassello di questo percorso che inizia già nella fase della prima visita. I nostri infermieri per ogni singolo medicamento fanno un doppio controllo in modo che non vengano commessi errori di consegna».

Spieghiamolo apertamente: siete presenti fisicamente sul posto, nelle strutture carcerarie.
«Sì. Il servizio sanitario è fisicamente presente all’interno delle strutture penitenziarie. Garantiamo una presenza infermieristica tutti i giorni dalle 7 alle 20. E l’attività medica viene organizzata direttamente all’interno del carcere. La presa a carico non riguarda soltanto farmaci e visite, può comprendere anche assistenza a persone con ridotta autonomia o bisogni sanitari particolari».

Lei gestisce questo servizio da otto anni e collabora anche con il comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa. Girando per varie Nazioni, e vedendo altre realtà, cosa la colpisce maggiormente?
«Quello che mi colpisce di più sono le differenze tra i vari Paesi. Ogni Stato dovrebbe cercare di garantire cure adeguate anche alle persone detenute. È chiaro però che, dove le risorse sanitarie sono più limitate per tutta la popolazione, lo saranno inevitabilmente anche all’interno delle carceri».



Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carceridiritto alla salutemedicina penitenziariasanità pubblica

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
1 gior
30
185

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
1 gior
228

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
1 gior
46
79

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
132

Esercito, addio alla tenuta d'uscita e le uniformi dismesse vengono bruciate

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
28
53

Rapina alla gioielleria del Bennet, la "mente" della banda vive in Ticino

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
1 gior
80
186

La Fortezza si sgretola

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
178

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
93

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
20 ore
108
343

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù
LIVE
DERBY
2 gior
83
141

L'Ambrì sbanca Lugano: il primo derby si tinge di biancoblù

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
18 ore
15
39

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Cosa accade, dopo la fine delle cose?
LIVE
CANTONE
3 gior
38

Cosa accade, dopo la fine delle cose?

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
22 ore
37
41

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla
LIVE
ITALIA
2 gior
35

Arrivano a Fiuggi per il concorso di bellezza, ma non c'è nulla

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video
LIVE
CANTONE
3 gior

Zali addio, cosa si aspettano i ticinesi ora: il video

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
15 ore
3
6

Elisa, fine della storia d'amore

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
1 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
72

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne
LIVE
FRIBURGO
2 gior

Schianto mortale nella notte: muore un 22enne

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
1 gior
6
27

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce
LIVE
CANTONE
2 gior
29

Ora c'è "Lento", ma Giona va veloce

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Sfonda un muretto in retromarcia
LIVE
MAGLIASO
2 gior
3
19

Sfonda un muretto in retromarcia

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni
LIVE
NAZIONALE
2 gior
7
26

Dopo gli scandali la Svizzera risponde sul campo, si scatena Amdouni

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
20 ore

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
38
163

Ageev e Kiselev costretti a lasciare la Svizzera e a tornare in Russia: «È la fine per noi»

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
1 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 ore
5
54

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»
LIVE
SERIE A
2 gior
8
30

«Vi ricordate Barella? Chi prenderà Romano farà un grande affare...»

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
28

Copilota fallisce il test alcolemico all'aeroporto di Zurigo... e diventa passeggero

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
1 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
20 ore
5
49

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
93
155

Falsi certificati Covid, i Giovani UDC lanciano una petizione

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
1 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
1 gior
8
35

L'effetto Sannino dura un tempo

Castelli o Fortezza?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
8
29

Castelli o Fortezza?

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
40
26

Che neutralità vogliamo? Oggi è il giorno della verità

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva
LIVE
ARGENTINA
2 gior
1
5

L'ex Juve e Inter Pablo Daniel Osvaldo ricoverato in terapia intensiva

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
1
10

Ginevra invade la Nazionale: «Non so cosa stia succedendo»

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando
LIVE
CONFINE
2 gior
3
13

Nuove chiusure notturne tra Como e Chiasso: ecco quando

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
4 ore

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Una grande «batosta» per Christoph Blocher
LIVE
SVIZZERA
1 gior
34
165

Una grande «batosta» per Christoph Blocher

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
4 gior
95
429

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco svizzero, il ribasso è vicino alla fine? I segnali da seguire nelle prossime settimane

Lavori in corso a Lugano
LIVE
HCL - L'ANALISI
1 gior
7
34

Lavori in corso a Lugano

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti
LIVE
CONFINE
3 gior
14

Windsurfista svizzero salvato nella notte da tre turisti

ULTIME NOTIZIE TICINO
Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri
LIVE
POSCHIAVO (GR)
4 min

Fiamme nei boschi di Poschiavo: per domarle ci vogliono gli elicotteri

Porte aperte del nuovo SPIN (SPazi INsieme) a Sonvico
LIVE
LUGANO
1 ora

Porte aperte del nuovo SPIN (SPazi INsieme) a Sonvico

PISA 2025: «I risultati ticinesi sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
1 ora
4

PISA 2025: «I risultati ticinesi sono preoccupanti»

La losonese Velia Lomazzi spegne 101 candeline
LIVE
LOSONE
1 ora
4

La losonese Velia Lomazzi spegne 101 candeline

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
2 ore
8
30

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

A Lugano s'investe poco per la musica (e quasi tutto va alla classica)
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
4 ore
13

A Lugano s'investe poco per la musica (e quasi tutto va alla classica)

Diventare un boss dei pedalò sul lungolago di Lugano? Con questo videogame puoi
LIVE
LUGANO
4 ore
22

Diventare un boss dei pedalò sul lungolago di Lugano? Con questo videogame puoi

Il Centro Lugano verso le cantonali: «Definito il 90% delle candidature»
LIVE
CAPRIASCA
13 ore
7

Il Centro Lugano verso le cantonali: «Definito il 90% delle candidature»

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
17 ore
34
143

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
17 ore
8
69

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino