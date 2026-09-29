Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Cosa c'è dietro a quella compressa consegnata al detenuto dalla guardia carceraria?

«Un lavoro enorme, basato su sicurezza e tracciabilità. L'atto della consegna del farmaco è solo l'ultimo tassello di questo percorso che inizia già nella fase della prima visita. I nostri infermieri per ogni singolo medicamento fanno un doppio controllo in modo che non vengano commessi errori di consegna».

Spieghiamolo apertamente: siete presenti fisicamente sul posto, nelle strutture carcerarie.

«Sì. Il servizio sanitario è fisicamente presente all’interno delle strutture penitenziarie. Garantiamo una presenza infermieristica tutti i giorni dalle 7 alle 20. E l’attività medica viene organizzata direttamente all’interno del carcere. La presa a carico non riguarda soltanto farmaci e visite, può comprendere anche assistenza a persone con ridotta autonomia o bisogni sanitari particolari».