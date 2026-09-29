A Lugano s'investe poco per la musica (e quasi tutto va alla classica)

Le città della Romandia, investono proporzionalmente di più nelle cosiddette "musiche attuali" o contemporanee (pop, rock, jazz, hip-hop, elettronica) rispetto alla Svizzera tedesca e al Ticino. Anche se, cifre alla mano, il divario è sempre massiccio. Ginevra, ad esempio, spende pro capite 321,40 franchi per la classica, 43,50 franchi per la contemporanea e 9,80 franchi per il resto. È il doppio rispetto a Basilea e Berna: sul Reno si stanziano 122,50 franchi pro capite per la classica, 20,50 per la contemporanea e soli 70 centesimo per il resto. Nella capitale, invece, parliamo di 156,90 franchi per la classica, 20,40 franchi per le "musiche attuali" e 1,30 franchi per l'altro. A Lugano il gap appare anche più evidente: alla classica vanno 91 franchi, 2,60 franchi sono destinati alla contemporanea e 5,30 franchi al resto. La percentuale di "assorbimento" dei fondi della musica classica è pari al 92%.

Da dove arrivano i fondi?

I finanziamenti provengono sia da fondi fiscali (cittadini e cantonali) sia da lotterie (Swisslos, Loterie Romande). In tutte le città, tranne Lugano, la quota maggiore di fondi fiscali è destinata alla musica classica: oltre l’80% a Basilea, Berna e Ginevra, e oltre il 90% a Zurigo. I generi contemporanei ricevono circa il 10% dei fondi fiscali nelle città della Svizzera tedesca e romanda, ma solo il 3% a Zurigo. In alcune città, come Basilea e Lugano, la categoria "altri generi" viene finanziata esclusivamente con fondi delle lotterie.