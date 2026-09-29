Accusata di voler uccidere Trump, ma era tutto falso

La donna, un'informatica di origine iraniana, veniva presentata come un'agente che aveva ordito un complotto per assassinare il tycoon. La procura federale ha quindi aperto un procedimento e disposto un'indagine.

La protagonista della vicenda lavorava solo da qualche mese alla sede del WEF a Coligny (GE) e non era accreditata per l'evento nei Grigioni. È stata arrestata sul posto di lavoro e interrogata per oltre sei ore. I suoi telefoni e il suo computer sono stati sequestrati e la sua attività sui social media è stata esaminata, ma non è stata trovata alcuna prova di spionaggio o pianificazione di atti terroristici.