Todd Elik e l’avversario più duro

Con lo stesso temperamento il 60enne sta infatti affrontando un avversario tremendo, probabilmente il più forte mai trovatosi di fronte: un tumore metastatico. Grave anche perché scoperta colpevolmente in ritardo - Elik ha ammesso che, da giocatore di hockey testardo, ha ritardato di qualche mese la visita che l’ha poi portato a scoprire il problema - la malattia ha colpito ma non messo al tappeto Todd che, come sempre fatto, ha scelto di battersi fino alla sirena. E, appunto, forse pure oltre.

«La diagnosi è stata una sorpresa, ero semplicemente scioccato - ci ha raccontato il canadese, giocatore-culto a Langnau - Non pensi mai che ti verrà un cancro, ma a me è capitato. Mi è stato diagnosticato un tumore al colon al quarto stadio. Da febbraio sono impegnato con la chemioterapia e ci sono stati dei miglioramenti significativi. Lotto e combatto ogni giorno».