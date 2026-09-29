Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Sull'Untersee è stato intanto raggiunto un minimo storico: lunedì a Berlingen il livello era di 394,23 metri sul livello del mare, il valore più basso dall'inizio delle misurazioni. Il precedente record, di 394,25 metri, risaliva a 135 anni fa. Secondo gli esperti, al caldo e alla siccità si aggiunge la scarsità di neve caduta sulle Alpi quest'anno, che in primavera ha ridotto l'apporto di acqua di fusione.

I bassi livelli stanno avendo ripercussioni anche sui trasporti. Sul Reno e sul Lago di Costanza diverse piccole fermate dei battelli di linea non sono raggiungibili fino a nuovo avviso, mentre sul Reno sono stati predisposti autobus sostitutivi. Anche sul Lago di Zurigo sono stati sospesi fino a metà ottobre diversi collegamenti turistici; Küsnacht ed Erlenbach non vengono più servite.