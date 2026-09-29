Escholzmatt, il presunto assassino è morto
L'unico sospettato dell'omicidio di una 37enne, avvenuto lo scorso giugno, è deceduto. Inchiesta archiviata.
LUCERNA - È morto il 35enne afghano sospettato di avere ucciso con un'arma da fuoco una 37enne ucraina a Escholzmatt, nel Canton Lucerna, e di essersi poi ferito. Lo comunica la Procura lucernese, precisando che il procedimento penale è stato quindi archiviato.
I due erano stati trovati nel giugno 2026 nella zona di Ballenbach. La donna, il cui corpo era stato rinvenuto in aperta campagna a Escholzmatt, frazione di Escholzmatt-Marbach, era morta per le ferite riportate. L'uomo, gravemente ferito, era invece stato trasportato d'urgenza in ospedale con un elicottero.
Secondo quanto emerso finora dalle indagini, il 35enne avrebbe ferito mortalmente la 37enne con un'arma da fuoco, per poi rivolgere la stessa arma contro sé stesso e sparare.
Unico sospettato nell'inchiesta, l'uomo è morto durante le indagini.