«È il match più importante della mia carriera»
Marius "Black" Antonietti si sta preparando per un match molto importante, dove andrà a caccia di due titoli contemporaneamente
Marius "Black" Antonietti si sta preparando per un match molto importante, dove andrà a caccia di due titoli contemporaneamente
LUGANO - C'è una data che Marius "Black" Antonietti ha cerchiato in rosso sulla sua agenda: quella del 21 novembre. È il giorno in cui il pugile ticinese combatterà per due titoli contemporaneamente, il WBA Continental Europe e IBO International. Il duello si terrà a Ingolstadt e sarà trasmesso in diretta TV su DAZN. Una bella vetrina per Antonietti, che l'ha descritto come «l'evento più importante della sua carriera». Un eventuale titolo Wba aprirebbe importanti strade al 36enne, numero 375 al mondo.
Il suo avversario sarà Granit Stein, 90esimo al mondo, che vanta un record di 21 vittorie (11 per ko), 2 sconfitte e un pareggio. «Ci affronteremo in casa sua, in un match da dieci round della categoria super medi. Sono stato chiamato come sfidante e provo una grande dose d'orgoglio. È favorito, visto il ranking, ma io punto a fare una bella sorpresa. Studieremo bene la sua tecnica costruendo una tattica per affrontarlo e per provare a metterlo ko. Ci tengo a ringraziare il mio manager Avdyl Salihu per aver trovato un'opportunità del genere, oltre che la ottica Ilop mi sostiene».
Marius "Black" Antonietti avrà modo di prepararsi il prossimo 16 ottobre a Liberec, dove sfiderà il venezuelano Jose Acron, attuale numero 473 al mondo, con un record di 15 vittorie (13 per ko) e 2 sconfitte. Un bel banco di prova per "scaldare i motori" in vista dell'appuntamento imperdibile del 21 novembre.