«È il match più importante della mia carriera»

Il suo avversario sarà Granit Stein, 90esimo al mondo, che vanta un record di 21 vittorie (11 per ko), 2 sconfitte e un pareggio. «Ci affronteremo in casa sua, in un match da dieci round della categoria super medi. Sono stato chiamato come sfidante e provo una grande dose d'orgoglio. È favorito, visto il ranking, ma io punto a fare una bella sorpresa. Studieremo bene la sua tecnica costruendo una tattica per affrontarlo e per provare a metterlo ko. Ci tengo a ringraziare il mio manager Avdyl Salihu per aver trovato un'opportunità del genere, oltre che la ottica Ilop mi sostiene».